Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları uzatıldı mı? Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları ne zamana uzatıldı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık' dedi.

Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları uzatıldı mı? Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları ne zamana uzatıldı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş bir açıklama geldi. Özer açıklamasında şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, kadınlarımızın yarıda kalmış eğitimlerini, açık öğretim liseleri, olgunlaşma enstitüleri, mesleki eğitim merkezleri gibi çeşitli programlar aracılığıyla tamamlamaları için gerekli her türlü imkanı sunacağız. Özellikle açık öğretim sınavlarına erişimi artırabilmek için yurt içi ve yurt dışı açık öğretim sınavlarını dijital platformlar aracılığı ile online olarak yapacağız. Dolayısıyla bu projeden yararlanmak isteyen kadınlarımız, eğitimlerini yarıda bırakmış olan kadınlarımız, çok rahat bir şekilde eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bugün özellikle belirtmek isterim ki tanıtımını yaptığımız bu projeye katılımı artırmak için açık öğretim ve olgunlaşma enstitüleri kayıtlarımızı, aslında bu kapanmıştı, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattığımızın müjdesini de buradan duyurmak isterim."

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ NEDİR?

Kız teknik ve olgunlaşma enstitüleri ülkemizde 1945 yılından bu yana eğitim vermektedir ve mesleki ve teknik eğitim tarihinin en somut örneklerinden biridir. Bu kapsamda olgunlaşma enstitüleri kız çocuklarının ve kadınların mesleki ve teknik arka planlarının geliştirilmesi adına açılan okullardır.

Temel amacı geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Olgunlaşma enstitüleri, iki yıl süreli sertifika eğitimleri vermektedir.

Olgunlaşma enstitülerinde eğtitim almak ve sertifikaya hak kazanabilmek için en az ilköğretim okulunu tamamlamış olmak gerekmektedir.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?

Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.

1. Adım: Bankaya Yeni Kayıt Ücretini Ödeyiniz

2. Adım: Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri başladı ve 8 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında kayıt yenileme ücretini ödeyecek ve ders seçimlerini yapacak.

ATA AÖF KAYITLARI UZATILDI MI?

ATA AÖF güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri 13-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu süre içinde kayıtlarını yenileyemeyen adaylara üniversiteden iyi haber geldi. Kayıt yapamayanlar için süre uzatıldı. Buna göre, 2021-2022 güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi 3 Ekim saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.