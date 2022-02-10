Açık Öğretim kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

2022 AÖL kayıt yenileme süreci ve ders seçimi öğrencilerin gündeminde olmaya devam ediyor. 27 Aralık 2021 tarihinde başlayan Açıköğretim Lisesi 2021-2 Dönemi, ilk kayıt ve kayıt yenileme süreçleri için son günlere girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenci durumu zayıf, donuk veya hareketli olanlar kayıt yenileme sürecini tamamlayacak. Daha önce ders seçimi yapmamış öğrencilere de otomatik ders seçimi yapılacaktır. İşte Açık Öğretim Lisesi 2022 ders seçimi ve kayıt tarihleri!

Açıköğretim Lisesi kayıt yenilemesinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta başlayan Açıköğretim Lisesi 2021 - 2022 ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci 11 Şubat'a kadar devam edecek. Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerine yatırılacak. bankalar. AÖL ders seçimi 12 Şubat 2022 mesai bitimine kadar yapılacaktır.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla, en fazla 12 ders, seçimi yapabileceklerdir." .