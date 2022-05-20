Açık cezaevi korona izinleri uzatıldı mı? CTE mahkumların Kovid-19 izni ne zamana uzatılacak? Açık cezaevi (hapishane) izinleri uzadı mı? On binlerce mahkum ve mahkum ailesinin gözü kulağı açık cezaevi koronavirüs izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağında. Salgın nedeniyle 15 Nisan 2020’den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan açık cezaevi mahkumlarının izinleri 31 Mayıs 2022'de sona eriyor. Mayıs ayının sonları yaklaştıkça mahkumların meraklı bekleyişi de artıyor. Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklaması 80 bin mahkumu sevindirdi.

Açık cezaevi korona izinleri uzatıldı mı? CTE mahkumların Kovid-19 izni ne zamana uzatılacak? Açık cezaevi (hapishane) izinleri uzadı mı? On binlerce mahkum ve mahkum ailesinin gözü kulağı açık cezaevi koronavirüs izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağında. Salgın nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan açık cezaevi mahkumlarının izinleri 31 Mayıs 2022'de sona eriyor. Mayıs ayının sonları yaklaştıkça mahkumların meraklı bekleyişi de artıyor. Konuya ilişkin yapılan son dakika açıklaması 80 bin mahkumu sevindirdi.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.

Açık cezaevi korona izinleri uzatıldı mı?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. MYK üyeleri, izin süresinin uzatılması noktasında olumlu görüş beyan etti. Teknik çalışmanın kabine toplantısında mercek altına alınması bekleniyor. Kaynaklar,

CTE mahkumların Kovid-19 izni ne zamana uzatılacak?

Alınan bilgilere göre son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılan CTE açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması gündemde. Açık cezaevi izinlerine dair 31 Mayıs'a kadar Meclis'ten yasa çıkması gerektiğine işaret edildi. Pazartesi günü kabinede alınacak kararın ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Açık cezaevi (hapishane) izinleri uzadı mı?

2022 açık cezaevi izinlerini uzatılıp uzatılmayacağı konusu Kabine Toplantısı'nda da görüşülebilir. Cumhrubaşkanı Erdoğan toplantı sonrası CTE açık cezaevi izinlerine dair de bir açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

Açık cezaevi nedir?

Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır. .