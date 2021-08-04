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TIMETURK / GENEL / Açık cezaevi izinleri uzatıldımı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldımı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldımı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi mahkumları korona nedeniyle uzun süredir izindeydi. Açık cezaevi mahkumlarını yakından ilgilendiren açıklama Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı. Peki açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izini son gün ne zaman?

1 Gün Önce
2021-08-04 14:46:16
Açık cezaevi izinleri uzatıldımı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

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Açık cezaevi izinleri uzatıldımı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi mahkumları korona nedeniyle uzun süredir izindeydi. Açık cezaevi mahkumlarını yakından ilgilendiren açıklama Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatıldı. Peki açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izini son gün ne zaman?

Açık cezaevi mahkumlarını ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açıklama geld. Binlerce mahkum açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyordu. CTE'den gelen açıklama mahkumları sevindirdi.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinlerine ilişkin CTE'den açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi: 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021'den 2 ay sonraya kadar uzatıldı. Yani 30 Eylül 2021 açık cezaevi izinleri için son gün.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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