Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce açık ceza evi mahkumu izinli sayılmıştı. Açık cezaevi mahkumlarının izinleri 30 Kasım 2021'e kadar uzatılmıştı. Kasım ayının sonuna yaklaşılırken mahkumlar ve yakınları Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Mahkumların korona izni ne zamana kadar uzatıldı? Son dakika bilgisine göre açık cezaevi mahkumların izinlerinin uzatılmasını önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce açık ceza evi mahkumu izinli sayılmıştı. Açık cezaevi mahkumlarının izinleri 30 Kasım 2021'e kadar uzatılmıştı. Kasım ayının sonuna yaklaşılırken mahkumlar ve yakınları Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Mahkumların korona izni ne zamana kadar uzatıldı? Son dakika bilgisine göre açık cezaevi mahkumların izinlerinin uzatılmasını önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

CTE açık cezaevi koronavirüs izineri yeni karara göre uzatıldı.

Mahkumların korona izni ne zamana kadar uzatıldı?

Açık cezaevi izinleri alınan son karara göre 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.

30 Kasım'a kadar uzatılmıştı

Uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili açıklama Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelmişti. Son yayımlanan karara göre mahkumlar, 30 Kasım tarihine kadar izinli olarak sayılmıştı. Eğer süre uzatılmazsa Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüs izninden dönecek mahkumlar için yol haritasını da hazırladı. Kalan cezalarını çekmek için salgın izninden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden 48 saat önce de PCR testi yaptıracaklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.