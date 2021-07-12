Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi korona izni ne zaman bitecek? Ülkemizde binlere kişi açık cezaevlerinde cezaların çekmekte. Koronavirüs pandemisi nedeniyle binlerce kişi açık cezaevinden izinli olarak çıkartılmıştı. Korona virüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası izinli olan açık cezaevi mahkumları izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki açık cezaevi pandemi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi izinleri bitti mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi korona izni ne zaman bitecek? Ülkemizde binlere kişi açık cezaevlerinde cezaların çekmekte. Koronavirüs pandemisi nedeniyle binlerce kişi açık cezaevinden izinli olarak çıkartılmıştı. Korona virüs vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası izinli olan açık cezaevi mahkumları izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki açık cezaevi pandemi izinleri uzadı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi izinleri bitti mi?

Koronavirüs salgınında mahkumların etkilenmesinin önüne geçilmesi için açık cezaevinde cezasını çeken mahkumlar izinli sayılmışlardı. Açık cezaevlerinde izinlerin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Ceza Tevfik Evleri'nde açılama geldi. Binlerce mahkum ve mahkum ailesi bu açıklamayı dört gözle bekliyordu. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi mahkumlarının izinleri mayıs ayında sonlanacaktı. Ancak bir uzatma daha geldi. Açıklamaya göre açık cezaevi izinleri uzatıldı. Yayımlanmış olan karara göre mahkumlar, 31 Temmuz 2021 tarihine dek izinli olarak sayılacak.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevleri mahkumlarının izinlerine dair önemli bir duyru yapıldı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan duyuru ile açık cezaevi mahkumlarının izin durumları netlik kazandı. Açıklamada şöyle denildi:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Açık cezaevi izinleri bitti mi?

Açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde son bulacak. İzinlerin uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz belli değil.

Açık cezaevi nedir?

Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.