Açık cezaevi izinleri uzadı mı? CTE korona izni bitti mi? Kovid-19 cezaevi mahkum izinleri uzatıldı mı? soruları şu sıralar pek çok mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Kovid-19 salgını nedeniyle CTE açık cezaevi mahkumlarına izin verilmişti. Cezaevi izinleri son olarak 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. 31 Mart'a sayılı günler kala mahkumlar CTE koronavirüs izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin henüz resmi makamlarca açıklama yapılmadı.

Açık cezaevi izinleri uzadı mı? CTE korona izni bitti mi? Kovid-19 cezaevi mahkum izinleri uzatıldı mı? soruları şu sıralar pek çok mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Kovid-19 salgını nedeniyle CTE açık cezaevi mahkumlarına izin verilmişti. Cezaevi izinleri son olarak 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. 31 Mart'a sayılı günler kala mahkumlar CTE koronavirüs izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Konuya ilişkin henüz resmi makamlarca açıklama yapılmadı.

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi patlak verdiği günlerde mahkumların sağlıkları göz önünde bulundurularak pek çok önlem alındı. Bu önlemlerden biri de çık cezaevi mahkumlarına izin vermek oldu. Açık cezaevi izinleri defalarca kez uzatılmıştı. En son 31 Ocak'ta bitmesi beklenen koronavirüs cezaevi izinleri 2 ay daha ertelenmişti. 31 Mart 2022 tarihi yaklaştıkça mahkumlar ve mahkum yakınları CTE kovid-19 izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı.

CTE korona izni bitti mi?

Koronavirüs cezaevi izinleri 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. Buna göre 31 Mart 2022'de eğer yeni bir uzatma kararı gelmezse izinler sona erecek.

Açık cezaevi izinleri uzadı mı?

Açık cezaevi koronavirüs izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine açık cezaevi izinleri en son 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE'den izinlerin uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cezaevi izinlerine dair bir duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

En son 2 ay uzatılmıştı

Açık cezaevi izinleri son ocak ayında 2 ay uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Açık cezaevi nedir?

Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır. .