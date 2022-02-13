DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Irak'ta Cumhurbaşkanı Salih görevde kalacak
KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı
'İyi patron' ödülleri topladı
Minarenin külahı, yerine yerleştirilirken yandı
Diyarbakır anneleri Gara şehitlerini andı
İsveç'te Müslüman ailelerin çocukları ellerinden alınıyor
Sahilde meditasyon yapan 10 kişi öldü
Sivasspor - Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Yalnız Kurt dizisinde 15 Temmuz detayları ve FETÖ
Açık Cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022?
Biden’ın annesi kraliçe nefreti yüzünden yerde yatmış
Steinmeier yeniden Almanya cumhurbaşkanlığına seçildi
Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi
Osmanlının Cezayir’deki Akdeniz’e nazır asırlık incisi
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!

TIMETURK / GENEL / Açık Cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022?

Açık Cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzatılan cezaevi izinleri 31 Ocak tarihinde sona ermişti. Ocak ayının son gününde tekrardan uzatılma ihtimali düşünülürken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, Açık Cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi?

2 Saat Önce
2022-02-13 17:07:17
Açık Cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022?

Cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Açık Cezaevi izni ile ilgili durum mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Açık Cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor 2022?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Açık Cezaevi izinleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, '5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.' ifadeleri yer aldı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş