Açık Cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzatılan cezaevi izinleri 31 Ocak tarihinde sona ermişti. Ocak ayının son gününde tekrardan uzatılma ihtimali düşünülürken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Peki, Açık Cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi?

Cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Açık Cezaevi izni ile ilgili durum mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde yer almakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Açık Cezaevi izinleri ne zaman sona eriyor 2022?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Açık Cezaevi izinleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, '5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.' ifadeleri yer aldı. .