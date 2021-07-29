Açık cezaevi izinleri bitti mi? CTE açık cezaevi izni uzatıldı mı? Cezaevlerinde korona izni bitti mi? Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı mahkumlar mahkumları ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Son olarak 31 Temmuz'a kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin artan korona virüs vaka sayılarından sonra yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu araştırılıyor. Peki hapishanelerde kovid-19 izini bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri bitti mi? CTE açık cezaevi izni uzatıldı mı? Cezaevlerinde korona izni bitti mi? Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı mahkumlar mahkumları ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Son olarak 31 Temmuz'a kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin artan korona virüs vaka sayılarından sonra yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu araştırılıyor. Peki hapishanelerde kovid-19 izini bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Bİnlerce mahkum ve mahkum yakınının gözü açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağında. 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılan açık cezaevi izinleri bitti mi? CTE açık cezaivi izinleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açık cezavi izinlerinin bitiş tarihi 31 Temmuz 2021 olarak görünüyor.

Açık cezaevi izinleri bitti mi?

Açık cezaevi izinleri bitti mi sorusu bir çok mahkum tarafından soruluyor. Açık cezaevi izinleri en son 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı ve yeni uzatma kararı henüz gelmedi. Dolayısıyla yeni bir kara gelene kadar açık cezavi izinleri 31 Temmuz'da sona erecek. 31 Temmuz 2021 cezaevi izinleri için son tarih olacak.

Açık cezaevi izinleri utatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri daha önce bir kaç kez uzatılmıştı. Son olarak Mayıs ayında bitmesi öngörülen açık cezaevi izinleri 31 Temmuz'a ertelenmişti. Ancak 31 Temmuz'dan sonra herhangi bir izin uzatma kararı şu ana kadar açıklanmadı.

31 Temmyuz'a uzatılmıştı

Açık cezaevleri mahkumlarının izinlerine dair önemli bir duyru yapıldı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan duyuru ile açık cezaevi mahkumlarının izin durumları netlik kazandı. Açıklamada şöyle denildi:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

Açık cezaevi nedir?

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.