Acı haber geldi! Necati Hutoğlu öldü mü? Necati Hutoğlu Hoca vefat mı etti?

Acı haber geldi! Necati Hutoğlu öldü mü? Necati Hutoğlu Hoca vefat mı etti? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda yaşlılığa bağlı bir takım rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Necati Hutoğlu'ndan kötü haber geldi. Necati Hutoğlu Hoca kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Kişiliği bilgisi ile çevresinde sevilen ve sayılan bir isim olan Necati Hutoğlu Hoca 18 yıl boyunca televizyon ekranlarında dini programlar ile izleyici karşısına çıkıyordu.