Acı haber geldi! Necati Hutoğlu öldü mü? Necati Hutoğlu Hoca vefat mı etti?
Acı haber geldi! Necati Hutoğlu öldü mü? Necati Hutoğlu Hoca vefat mı etti? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda yaşlılığa bağlı bir takım rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Necati Hutoğlu'ndan kötü haber geldi. Necati Hutoğlu Hoca kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Kişiliği bilgisi ile çevresinde sevilen ve sayılan bir isim olan Necati Hutoğlu Hoca 18 yıl boyunca televizyon ekranlarında dini programlar ile izleyici karşısına çıkıyordu.
2022-06-29 16:36:42
Acı haber geldi! Necati Hutoğlu öldü mü? Necati Hutoğlu Hoca vefat mı etti? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda yaşlılığa bağlı bir takım rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Necati Hutoğlu'ndan kötü haber geldi. Necati Hutoğlu Hoca kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Kişiliği bilgisi ile çevresinde sevilen ve sayılan bir isim olan Necati Hutoğlu Hoca 18 yıl boyunca televizyon ekranlarında dini programlar ile izleyici karşısına çıkıyordu.
Necati Hutoğlu Hoca'dan acı haber geldi. Rize'nin tanınan isimlerinden olan, din adamı Necati Hutoğlu Hoca'dan gelen haber yakınklarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Necati Hutoğlu öldü mü?
Necati Hutoğlu, uzun süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarla mücadele ediyordu. Necati Hutoğlu Hoca evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Necati Hutoğlu kimdir?
'Necati Hoca' olarak da tanınan Necati Hutoğlu Rize'de Çay Tv ekranlarında Ramazan ayı boyunca senelerdir izleyicinin karşısına çıkıyordu. Soru cevap şeklinde dini sohbetler yapan Necati Hutoğlu hoca kendine has sohbeti ve espirili tarzıyla Rize'de ve Tüm Türkiye'de sevilen bir isim haline geldi. Necati Hutoğlu aynı zamanda Rize Orta cami emekli imamıdır.
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