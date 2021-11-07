Acı çehre tohumu zayıflatıyor

Acı çehre tohumuna en çok kilo vermek isteyen insanlar başvuruyor. Peki acı çehre tohumu nedir? Acı çehre tohumunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Acı çehre tohumunun herhangi bir zararı var mı? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...



Kimyasal ilaçlara başvurmak istemeyen fakat kilo verme sürecinde de bir yardıma ihtiyaç duyan insanlar acı çehre tohumuna başvuruyor. Acı çehre tohumu zayıflamak isteyen insanlar tarafından doğal bir mucize olarak adlandırılıyor.

Acı çehre tohumu nedir?

Acı çehre veya acı çehri cehrigiller familyasına ait küçük çalılarda yetişen bir meyvedir. Anavatanı Afrika ve Güney Amerika'dır. Ilıman ve yarı tropik bölgeleri sever.

Acı çehre tohumu ne işe yarıyor?

Acı çehre tohumu tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi destekliyor. Sindirim sistemi üzerinde etkileri bulunan bu tohum yağ yakımını da hızlandırıyor. Kötü kolesterolü (LDL) düşürüyor. Su kaybına neden olarak ödem ve şişliği ortadan kaldırıyor. Kabızlık sorunu çözüyor. Acı çehre tohumundan hazırlanan çay sayesinde kişide tatlı yeme isteği azalıyor ve iştah kapanıyor. Vücutta kilo kaybına bağlı sarkmaların önüne geçiyor ve cildi sıkılaştırıyor. Ayrıca prostat üzerinde de iyileştirici etkileri bulunuyor.

Acı çehre tohumu nasıl tüketilmeli?

Acı çehre tohumunun faydalarını öğrendikten sonra onu kullanmak istediniz. Peki nasıl kullanacaksınız? Bir su bardağı sıcak suyun içerisine beş veya altı tane kurutulmuş acı çehre tohumu atıp on dakika kadar demlendirin. Daha sonra süzün ve çay olarak tüketin. Bu çayı kahvaltı ve akşam yemeğinden yarım saat kadar önce tüketebilirsiniz.

Ayrıca acı çehre tohumunu günde iki defa tok karnına üç dört tane çiğneyerek de tüketmeniz mümkündür. Fakat acı çehre tohumunun tadının pek de hoşunuza gideceğini sanmıyoruz.

Acı çehre tohumunun vücuda herhangi bir zararı var mı?

Öncelikle tüm besinlerde olduğu gibi acı çehre tohumunu da kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Acı çehre tohumu vücutta su kaybı oluşturacağı için bu tohumu kullanırken günde en az iki litre su içmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde vücudunuzda fazla su kaybı oluşacak, baş ağrısı ve mide krampları yaşayacaksınız.

Acı çehre tohumu fazla tüketildiğinde ishale ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına engel olarak vücudu hastalıklara açık bir hale getirebiliyor.

Acı çehre tohumu kullanıldığında vücudun diğer birçok vitamin ve minerali emmesi olumsuz etkilenebiliyor. Bu yüzden acı çehre tohumunun tüketiminde aşırıya kaçılmamalı ve sürekli olarak tüketilmemelidir. Acı çehre tohumu karaciğerin yorulmasına ve kalp çarpıntısına da neden olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.