Acı bilanço yükseldi! Ankara'da selde kaç kişi öldü? Ankara'da sağanak yağış ve selde hayatını kaybeden sayısı arttı! Ani bastıran sağanak yağışlar Ankara'da sele neden oldu. Caddelerin ve sokakların göle döndüğü Ankara'da tedbir amacıyla eğitim ve öğretime de ara verildi. İlk açıklamalarda Ankara'da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 2 olduğu açıklanmıştı ancak acı bilanço akşama doğru arttı.

Ankara'da selde kaç kişi öldü? Ankara'da sağanak yağış ve selde hayatına kaybeden sayısı arttı! Ani bastıran sağanak yağışlar Ankara'da sele neden oldu. Caddelerin ve sokakların göle döndüğü Ankara'da tedbir amacıyla eğitim ve öğretime de ara verildi. İlk açıklamalarda Ankara'da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 2 olduğu açıklanmıştı ancak acı bilanço akşama doğru arttı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor. Yağışların devam ettiği Pazar günü ise Akyurt ilçesi sele teslim oldu. Sağanak sonrası oluşan sel suları Akyurt'ta iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İlk olarak yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Daha sonra Akyurt'un Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ankara'da vefat edenlerin sayısı arttı

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde can kaybı 4'e yükseldi. Başkentte bir haftadır yaşanan sağanak sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Soylu, Yavaş ile bir araya geldi

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden biri de Akyurt oldu. Afet bölgelerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Akyurt ilçesine giderek müdahaleleri yerinde inceledi.

MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜAfet bölgesindeki incelemesinin ardından Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Mansur Yavaş ile görüşmesi sırasında servis edilen bir fotoğrafta, Bakan Soylu'nun ayağındaki botları ve ıslak pantolonu gözlerden kaçmadı.

Temizlik çalışmaları başladı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel suları altında kalan cadde ve sokaklardaki temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Akyurt'taki sel felaketinin ardından başlatılan ve gece boyu süren temizlik ve tahliye çalışmaları günün aydınlanmasıyla hız kazandı.

Belediye binası civarında sel suları sebebiyle oluşan çamur birikintileri iş makineleri ve küreklerle temizleniyor. Zeminin altında kalan noktalarda biriken su, vidanjörlerle çekiliyor. .