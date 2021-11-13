Badem yağı cilde birçok fayda sağlıyor. Fakat piyasada iki tür badem yağı bulunuyor; acı badem yağı ve tatlı badem yağı. Hangisini alıp kullanmak gerekir? Acı badem yağı cilde faydalı mı? Tatlı badem yağının cilde ne gibi bir faydası var? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını araştırdık...



Badem yağı bademden soğuk sıkma yöntemiyle elde edilen bir yağdır. Kendine has bir kokuya sahiptir ve sarı bir rengi vardır. Badem yağının içerisinde %68 oleik asit, %25 linoleik asit, %4 palmitik asit, %1'er olacak şekilde dağılmış oranlarda stearik, linolenik, palmitoleik asitler vardır.

Acı badem yağı kullanılabilir mi?

Piyasada iki tür badem yağı vardır; tatlı badem yağı ve acı badem yağı. Bademin birçok çeşidi vardır fakat acı badem, tüketilmesi pek de tercih edilmeyen bir çeşittir. Yenilebilir bademlerden elde edilen yağ tatlı badem yağıdır. Acı bademden elde edilen ise acı badem yağıdır. İki yağ da içerik bakımından oldukça zengindir. Fakat acı badem yağının kullanımı pek tavsiye edilmiyor. Çünkü içerisinde zehir etkisi gösteren maddeler bulunur ve bu yüzden aşırı miktarda kullanılırsa olumsuz sonuçlara neden olabilir. Ciltte, kaşlarda ya da saçta, uygulandığı bölgede aşırı derecede yanma, kızarıklık söz konusu olabilir. Özellikle ağız yoluyla tüketimi asla ama asla tavsiye edilmez.

Yani eğer badem yağı almak istediğinizde piyasada karşınıza tatlı badem yağı ve acı badem yağı şeklinde iki seçenek çıkarsa tatlı badem yağını seçmeniz gerekir. Üzerinde sadece "Badem yağı" yazan yağların da birçoğu tatlı badem yağıdır, fakat siz yine de satın almadan önce mutlaka danışıp tatlı badem yağı olduğundan emin olmalısınız.

Tatlı badem yağının cilde ne gibi bir faydası var?

Badem yağı içerisindeki vitamin ve yağ asitleri sayesinde cildin nemlenmesini sağlar. Kuru cilt tipine sahip insanlara ve soğuk havalarda cildi kuruyanlara destek olur.

Cilt üzerinde oluşan tahrişlerin hızlıca geçmesini sağlar, döküntülere, çatlaklara ve sertliklere iyi gelir.

Düzenli kullanımda dudak çatlaklarını yok eder.

Yaşlanma karşıtı bir etki gösterir, gözaltı morluklarından kırışıklıklara kadar birçok cilt ve yaşa bağlı problemlere çare olur.

İltihaplanmalara, egzama ve sedef gibi deri hastalıklarına olumlu etkileri vardır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi korur. Saç, kaş, kirpik ve sakal sağlığında önemli bir rol oynar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.