Aç karnına spor yapmak zayıflatıyor mu?

Birçok insan kilo verirken hızlı sonuç almak adına hatalar yapabiliyor. Peki kilo verirken doğru bilinen yanlışlar neler? Sizler için araştırdık...



Hayatımızın bir döneminde mutlaka hepimiz diyet yapmışızdır. Hızlı sonuçlar alabilmek, hızlı bir şekilde fazla kilolarımızdan kurtulabilmek için bir başkasından duyduğumuz uygulamalara, diyetlere dahi yönelebiliyoruz. Bu uygulamalar sonucunda kilo verebiliyoruz. Ancak yanlış uygulamalar yüzünden verilen kilolar hızlı bir şekilde geri alınıyor. Bu yüzden kulaktan dolma bilgilere dayanarak kilo vermek oldukça yanlış.

Aç karnına spor yapmak daha çok kilo verdirir mi?



Spor yapmak metabolizmanın hız kazanması ve kalori yakmak için çok önemlidir. Spor yaparken yağ yakımı olur, kas yoğunluğu korunur ve artar. Bu, yaptığınız sporun şekli, süresi ve sıklığı ile değişir. Fakat sabah aç karnına yapılan sporla yağlar yanarken, maksimum düzeyde de kas yıkımı oluşur. Bu yüzden spordan önce mutlaka karbonhidrat ve protein içeren 200-300 kalorilik bir öğün tüketilmeli ve yemekten en az 1 saat sonra spora başlanmalıdır.

Diyet ürünleri zayıflatıyor mu?

Kalorisi düşük, diyet ya da light ürünlerin kalorisi sıfır değildir. Sadece normal ürüne göre kalorileri azaltılmıştır. Bu yüzden bu ürünler sizi zayıflatmak yalnızca daha düşük kalori almanızı sağlar.

Zayıflama ilaçlarını kullanarak kilo verilir mi?

Kilo verdirip zayıflatacağını vaat eden zayıflama ilaçlarının içerisinde bulunan kimyasal maddeler vücudun yapısını bozar. Bu yüzden sağlık açısından önemli problemlere neden olur.

Sigarayı bırakınca daha çok kilo mu alınıyor?

Yapılan araştırma ve çalışmalar gösteriyor ki sigaranın içinde bulunan nikotin metabolizmanın çalışma hızını çok ama çok az artırıyor. Bu yüzden sigara bırakıldığında hızlı kilo alımına sebep olmuyor. Fakat sigarayı bıraktığında insanlar daha çok yemek yemeye yöneliyor. Bunun sonucunda da kilo alımı kaçınılmaz oluyor.

Çok su içmek zayıflatır mı?

Su sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır. Kalsiyum ve klor başta olmak üzere insan vücuduna sodyum, flor, potasyum gibi faydalı mineralleri kazandırır. Fakat kilo verme sırasında insan vücudu karbonhidrat, protein ve temel vitaminlere gereksinim duyar. Su bunları içermediği için kilo vermede tek başına bir etkisi olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.