Abramoviç Göztepe'yi mi alacak? Göztepe Abramoviç'e mi satılacak? Roman Abramoviç Göztepe ve Bodrum Spor iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus iş insanlarına yönelik yaptırımlar da devreye girdi. İngiltere'de Chelsea kulübünün sahibi Abramoviç de yaptırımlar nedeniyle Chelsea'yi satıp İngiltere'den çekilecek. İngiliz The Telegraph Gazetesi Abramoviç ilw ilgili çok şaşırtan Göztepe iddiasını ortaya attı. Bu iddianın ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in istifa etmesi kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Abramoviç Göztepe'yi mi alacak? Göztepe Abramoviç'e mi satılacak? Roman Abramoviç Göztepe ve Bodrum Spor iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus iş insanlarına yönelik yaptırımlar da devreye girdi. İngiltere'de Chelsea kulübünün sahibi Abramoviç de yaptırımlar nedeniyle Chelsea'yi satıp İngiltere'den çekilecek. İngiliz The Telegraph Gazetesi Abramoviç ilw ilgili çok şaşırtan Göztepe iddiasını ortaya attı. Bu iddianın ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in istifa etmesi kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus oligarklara da peş peşe yaptırımlar uygulandı. En bilindik oligarkların başında gelen Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Chelsea kulübü satışa çıkmıştı. İngiltere'den Abromaviç ve Türkiye ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği ifade edildi.

Göztepe Abramoviç'e mi satılacak?

İngiliz The Telegraph Gazetesi, Abramoviç'in Türkiye'de satın alabileceği kulüpleri açıkladı. Thom Gibbs imzalı haberde Abramoviç'in Göztepe'ye yatırım yapabileceği belirtildi. Ancak bunların sadece bir iddia olduğu henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığını belirtmekte de fayda var.

Göztepe Kulübü Başkanı istaifa etti

Kulübün 2014 yılından beri başkanlığını yapan Mehmet Sepil istifa ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada Mehmet Sepil şu ifadelere yer verdi: "8 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır. Saygılarımla."

Bodrum Spor iddiası

Abramoviç'in Göztepe'nin hisselerini alabileceği iddiaları spor gündemine konuşulmaya devam ederken Ajansspor'dan da Bodrumspor iddiası geldi. Ajansspor'un haberine göre Abramoviç TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor'u satın almak istediği ifade edildi. .