Abdurrahman Dilipak AKİT'ten ayrıldı mı? Abdurrahman Dilipak nerede yazacak? Dilipak neden ayrıldı? 30 yıldır Akit bünyesinde görev alan Abdurrahman Dilipak bugün kaleme aldığı köşe yazısı ile Akit'e veda ettiğini duyurdu. “Şimdi veda vaktidir” başlıklı köşe yazısı ile okuyucularına veda eden Abdurrahman Dilipak'ın hangi gazetede ve nerede yazılarına devam edeceği merak konusu.

Abdurrahman Dilipak AKİT'ten ayrıldı mı? Abdurrahman Dilipak nerede yazacak? Dilipak neden ayrıldı? 30 yıldır Akit bünyesinde görev alan Abdurrahman Dilipak bugün kaleme aldığı köşe yazısı ile Akit'e veda ettiğini duyurdu. “Şimdi veda vaktidir” başlıklı köşe yazısı ile okuyucularına veda eden Abdurrahman Dilipak'ın hangi gazetede ve nerede yazılarına devam edeceği merak konusu.

Abdurrahman Dilipak AKİT'ten ayrıldı mı?

Abdurrahman Dilipak Akit'ten ayrıldığını köşe yazısı ile duyurdu. Açıklamaları, yorumları ve konulara değişik açılardan bakması ile tanınan Abdurrahman Dilipak'ın Akit'e vedası sevenlerini üzdü.

Abdurrahman Dilipak nerede yazacak?

Abdurrahman Dilipak bundan sonra yazılarına nedere devam edeceğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Dilipak neden ayrıldı?

Dilipak, bugün kaleme aldığı “Şimdi veda vaktidir” başlıklı köşe yazısında ayrılığını şöyle duyurdu:

"30 yıl sonra, Akit Tv'deki Bülent Deniz'le birlikte sunduğumuz “Derin Gerçekler” programının benim eleştirilerime izleyicilerden olumsuz tepkiler geldiği ve yanlış anlamalara sebeb olduğu gerekçesi ile bu şartlarda televizyonda haftada bir yayınlanan programın devam etmesinin mümkün olmadığı haberinin verildiği bir telefon sonucu akittv'den ayrılıyorum..

Gazetede yazıların devam etmesi konusunda da, aynı görüş, uslub ve ifadelerin yazımda da olduğu bunun aynı şekilde sorun oluşturabileceği için ve kalemle ekran arasında benim açımdan bir fark olmadığından, gazetenin bu yönde bir talebi olmadığı halde, kendim, yazılarımı sonlandırma kararı aldım."