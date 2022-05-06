Abdurrahman Arıcı kimdir? TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı nereli? Türkiye Futbol Federasyonu'nda Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Abdurrahman Arıcı'nın hayatı ve biyografisi...

Abdurrahman Arıcı kimdir? TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı nereli? Türkiye Futbol Federasyonu'nda Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Abdurrahman Arıcı'nın hayatı ve biyografisi...

Abdurrahman Arıcı'nın kim olduğu son zamanlarda Google'da sıkça araştırılmaya başlandı. Abdurrahman Arıcı hakem, siyasetçi ve tıp doktorudur.

Abdurrahman Arıcı kimdir?

Abdurrahman Arıcı 2 Mayıs 1951 yılında dünyaya geldi. Abdurrahman Arıcı TBMM 23. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Antalya milletvekili olmuştur. 2011-2015 yıllarında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirmiş, Radyoloji dalında uzmanlığını tamamlamıştır. Yozgat ve Rize Devlet Hastanelerinde radyoloji uzmanı olarak çalıştı. Rize ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği görevlerini yürütmüştür.

Abdurrahman Arıcı Türk hekim, futbol hakemi ve siyasetçidir.

Mevcut Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Temsilciler Kurulu Başkanı olan Abdurrahman Arıcı'nın adı sık sık spor gündeminde duyuluyor.

Abdurrahman Arıcı futbol hakemliği ve Süper Lig Gözlemciliği yapmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeliği, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Rize, Yozgat Kurucu Başkanlığı ve Dernek Genel Merkez Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılı itibarıyla TFFHGD başkanıdır. Temmuz 2015 tarihi itibarıyla TFF Temsilciler Kurulu başkanıdır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ali Koç'tan Abdullah Arıcı açıklaması

Ali Koç 5 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında Abdurrahman Arıcı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında "Temsilci atamalarında inanılmaz bir torpil sistemi dönmektedir. Futbolla, sporla hiç alakası olmayan insanlar oralarda görev yapıyor. TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı için ayrı bir toplantı yapacağım. Temsilcileri atarken müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Abdurrahman Arıcı'ya ayıracağımız özel günde bunları açıklayacağım." dedi.