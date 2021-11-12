Abdurrahim Karslı kimdir? Abdurrahim Karslı kaç yaşında, nereli? Merkez Partinin kurucu Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Abdurrahim Karslı'nın hayatı ve kısa özgeçmişi haberimizde olacak...

Abdurrahim Karslı kimdir? Abdurrahim Karslı kaç yaşında, nereli? Merkez Partinin kurucu Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'nın kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çeken Abdurrahim Karslı'nın hayatı ve kısa özgeçmişi haberimizde olacak...

Abdurrahim Karslı kimdir? sorusu son zamanlarda oldukça fazla sorulur oldu. İşte Merkez Parti'nin kurucu Genel Başkanı ve 2002 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni usul hukuku ve İcra-iflas hukuku ana bilim dalı başkanı Abdurrahim Karslı'nın hayatı ve biyografisi...

Abdurrahim Karslı kimdir?

Abdurrahim Karslı 10 Aralık 1964 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi.

Abdurrahim Karslı Merkez Partinin kurucu Genel Başkanı ve 2002 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni usul hukuku ve İcra-iflas hukuku ana bilim dalı başkanıdır.

İlköğretim ve liseyi Erzurum'da tamamlayan Abdurrahim Karslı 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak İstanbul'a yerleşti.

1984 yılında bitirdiği dört yıllık lisans eğitiminden sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Daha sonra yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. 15.9.1993 tarihinde tez savunması ile birlikte, doktora eğitimini tamamladı. 11.1.1996 tarihinde Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. 29.11.2001 tarihinde doçentlik sınavında başarılı sayılarak doçentlik unvanını aldı.

2010 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Hukuk alanında basılmış birçok eseri mevcuttur. Ülke genelinde sosyal ve mesleki içerikli çok sayıda konferans ve seminerler vermiştir.

Abdurrahim Karslı evli ve dört çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.