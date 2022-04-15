Abdullah Özdemir kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir nereli? Abdullah Özdemir'in memleketi neresi?

Abdullah Özdemir kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yayımladı mesajın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Çağırıcı'nın istifasından sonra Bağcılar Belediyesi'nin yeni başkanının kim olacağı merak ediliyordu. Yapılan oylama sonucunda Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir oldu. Bağcılar'da yaşayan vatandaşlar da Abdullah Özdemir'in kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Abdullah Özdemir'in memleketi ve hayatı...

Abdullah Özdemir kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yayımladı mesajın ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Çağırıcı'nın istifasından sonra Bağcılar Belediyesi'nin yeni başkanının kim olacağı merak ediliyordu. Yapılan oylama sonucunda Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir oldu. Bağcılar'da yaşayan vatandaşlar da Abdullah Özdemir'in kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Abdullah Özdemir'in memleketi ve hayatı...

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sürpriz istifanın tartışmaları sürerken Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı için seçim yapıldı. Bağcılar Belediye Meclisi bugün yeni Belediye Başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. AK Parti Grup Toplantısı, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında toplandı. AK Partili Meclis Üyeleri'nin eksiksiz katıldığı toplantıda Lokman Çağırıcı'nın görevden ayrılmasıyla boşalan Belediye Başkanlığı gösterilecek aday üzerine görüşüldü. Görüşmelerin akabinde açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Abdullah Özdemir kimdir?

Abdullah Özdemir'in kim olduğu Bağcılar'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Bağcılar Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Özdemir 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu kentinde dünyaya geldi.

Abdullah Özdemir eğitimi ile dikkatleri çekiyor. Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayan Abdullah Özdemir siayset yaşantısına de genç yaşlarda başladı.

Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kollarında Başladı, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.

Bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen Ak Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görev almaktadır. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. İnşaat sektöründe Proje, Yapı Denetim, İnşaat Malzemeleri satışı, Mobilya ve Müteahhitlik hizmetleri veren şirketleri bulunuyor.

Abdullah Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir. .