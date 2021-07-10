Abdullah Gül’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süren sessizliğinin ardından AGÜ mezuniyet töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üniversiteye yeni atanan rektörle ilgili teşekkür eden Gül, öğrencilere hitabında “Ama sakın ha sakın, aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı.

Çin'den çıkan bir virüsün dünyayı etkisi altına aldığını anlatan Gül, zorluklara alışma ve yeni teknolojilerin de bu virüsle beraber ortaya çıktığını belirtti.

‘CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

Üniversiteye yeni atanan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'la ilgili değerlendirmede bulunan Gül, "Tabii ki rektörünüze yabancı değildiniz. Daha önce rektör yardımcısıydı. Bildiğiniz bir hocanız. Bu bakımdan sayın Cumhurbaşkanı'na ve YÖK'e teşekkür etmek istiyorum bu üniversitenin geleneğini, misyonunu ve vizyonunun devam etmesine destek vermiş oldular. Üniversitenin içinden ve geleneğini oluşturan birini tercih etmiş oldular." ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilerle zaman zaman bir araya geldiğini hatırlatan Gül, öğrencilere şunları söyledi:

"İyi bir insan olun. Her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. Karakterli, düzgün, kişilikli, güvenilir ve emin insan olun. Her şeyin başı bu. Bunun dışındaki yollar sizi mutlu etmez. İkincisi, öğrenmeye devam edeceksiniz. Azimli olun. Karamsar olmayın. Umutlu olun ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Zaman zaman sıkıntılar olabilir. Bu problemler mikro seviyede ya da makro seviyede de olabilir. Bazen şahsınızda, bazen ülkeyle. Bütün bunlar olabilir. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Hele hele ülkenize muhakkak güvenin. Türkiye çok güzel bir ülke. Ülkenizi muhakkak çok sevin. Ülkenize borcunuz olduğunu bilin.

‘SAKIN HA SAKIN AKLINIZI VE FİKRİNİZİ KİRAYA VERMEYİN'

Sosyal olun, networkünüz olsun. Ama sakın ha sakın, aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin. Muhakkak fikri hür, vicdanı hür gençler olun. Aklınızı her şeyde daima kullanın. Herkesle diyalog içinde olun, farklı düşünceden olan insanlarla, ırktan, dinden olan insanlarla. Bu üniversitede Türk olmayan öğrenciler var. Biraz önce kürsüye çıktı bir Pakistanlı arkadaşımız. Bir Türk gibi Türkçe konuştu. O farklı bir ırktan ve coğrafyadan. Aranızda farklı inançtan öğrenciler de vardır. Afrika ve Avrupa'dan gelen. Herkesle anlaşın, herkesi anlamaya çalışın. Yeri geldiğinde kendinizi onların yerine koyun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.