ABD Mart enflasyonu kaç? ABD'de yıllık enflasyon kaç oldu? ABD EFE-TÜFE oranı yüzde kaç? Piyasaların merakla beklediği enflasyon açıklaması geldi. ABD Mart ayı enflasyonu açıklandı. ABD'de 41 yılın enflasyon rekoru kırılmış oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 gerçekleşti. ABD enflasyon tahminleri yüzde 8,4'tü.

ABD Mart enflasyonu kaç? ABD'de yıllık enflasyon kaç oldu? ABD EFE-TÜFE oranı yüzde kaç? Piyasaların merakla beklediği enflasyon açıklaması geldi. ABD Mart ayı enflasyonu açıklandı. ABD'de 41 yılın enflasyon rekoru kırılmış oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 gerçekleşti. ABD enflasyon tahminleri yüzde 8,4'tü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından eenerji fiyatlarında yaşanan artış ABD enflasyonunu etkiledi. ABD Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüksek gelen ABD Mart enflasyonu son 41 yılın rekoru.

ABD Mart enflasyonu kaç?

Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Piyasa beklentileri TÜFE'nin martta yıllık bazda yüzde 8,4 artması yönündeydi.

ABD EFE-TÜFE oranı yüzde kaç?

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8 artmıştı. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış kaydetti. Barınma endeksi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.

Altın yükselir mi?

ABD'de Mart ayı enflasyon rakamlarının yüksek çıkması bekleniyor. Yatırımcılar enflasyona karşı bir korunma, güvenli liman olarak gördükleri altına ilgi göstermeyi sürdürüyorlar. Altına olan ilginin artmasıyla ons altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir yaşanabilir.

Beyaz Saray: Yüksek gelecek demişti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Mart enflasyonunun Putin'in fiyat artışlarına bağlı olarak olağanüstü yüksek gelmesini bekliyoruz. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar ve anormal fiyat artışları nedeniyle çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir farklılık bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. .