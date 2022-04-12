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TIMETURK / GENEL / ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri piyasaları yakından takip eden birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan piyasalar, seyrini ABD Nisan ayı enflasyon verileriyle belirleyecek. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

12 Dakika Önce
2022-04-12 17:55:48
ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri açıklandığında gündemde. Birçok finansal göstergeyi etkileyecek olan ABD Enflasyon Verileri, ABD dışında birçok ülke tarafından yakından takip edilmektedir. İşte, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? sorusunun cevaabı...

ABD Kasım ayı enflasyon verileri 12 Nisan Salı günü TSİ 15.30'da açıklanacak. Açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verisi aynı zamanda pek çok finansal düzleme de yol çizecek.

ABD enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre yıllık bazda enflasyon 8,5'e ulaştı. 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olan ABD enflasyon rakamı FED faiz kararı öncesi büyük merak içerisinde bekleniyordu

Enflasyon, aylık bazda da yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetti. Gıda ve enerji hariç enflasyon ise yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşirken enerji fiyatlarındaki artış ise yüzde 11 olarak açıklandı.

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