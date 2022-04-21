ABD'den BitRiver'a yaptırım! BitRiver yasaklandı mı? BitRiver kararından sonra kripto paralar düşer mi? Hukuksuz bir şekilde Ukrayna topraklarını işgale kalkışan Rusya'ya batıdan peş peşe yaptırımlar gelmişti. Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine devam eden Rusya'ya ABD'den yeni yaptırım kararları geldi. ABD Rus kripto para madenciliği şirketi BitRiver'a yaptırım uyguladı. Bu hamleden sonra kripto para piyasasını yakından takip edenler BitRiver yasaklandı mı? sorusunu sormaya başladı.

ABD'den BitRiver'a yaptırım! BitRiver yasaklandı mı? BitRiver kararından sonra kripto paralar düşer mi? Hukuksuz bir şekilde Ukrayna topraklarını işgale kalkışan Rusya'ya batıdan peş peşe yaptırımlar gelmişti. Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine devam eden Rusya'ya ABD'den yeni yaptırım kararları geldi. ABD Rus kripto para madenciliği şirketi BitRiver'a yaptırım uyguladı. Bu hamleden sonra kripto para piyasasını yakından takip edenler BitRiver yasaklandı mı? sorusunu sormaya başladı.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Bankacılık ve finans alanında yoğunlaşan yaptırımlara kripto para madenciliği de eklendi. ABD Rusya merkezli kripto para madenciliği şirketi BitRiver'a yaptırım uyguadı.

BitRiver yasaklandı mı?

Rusya'nın kripto para madenciliği endüstrisinde faaliyet gösteren ve dünyanın üçüncü büyük şirketi olduğu bildirilen BitRiver ile Rusya merkezli 10 yan kuruluşunun yaptırımlarla hedef alındığını ifade eden Bakanlık, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptırımların etkisini azaltmak veya kaçmak için hiçbir varlığı kullanmamasını sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

BitRiver kararından sonra kripto paralar düşer mi?

BitRiver'a gelen yaptırımların dünya kripto para piyasasında hissedilir bir etkisinin olmayacağı düşünülüyor. .