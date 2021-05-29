ABD'deki Türk proföserden çığır açan buluş

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulan bir teknik geliştirdi. Tıpta çığır açan bu çalışmasıyla kanser hastalarına umut oldu.

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi bulan bir teknik geliştirdi. Tıpta çığır açan bu çalışmasıyla kanser hastalarına umut oldu.

İTÜ Bilim ve Teknoloji Söyleşileri'nin geçtiğimiz günlerde konuğu olan Prof. Dr. Mehmet Toner, İTÜ serüvenini ve mühendislikten tıp bilimine yolculuğunu anlattığı söyleşide kanser teşhisi ve tedavilerine yönelik çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyada ve ülkemizde bilim ve teknolojinin ilerlemesine yaptığı büyük katkıları ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmış olması nedeniyle İTÜ Senatosu tarafından “fahri doktor” unvanı alan Prof. Dr. Mehmet Toner, uluslararası bilim camiasında özellikle kanser tedavisi alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınıyor.

Profesörü Mehmet Toner, 300 milyon hücreyi yalnızca bir saniye gibi kısa bir sürede tarayarak kanserli hücreyi bulabildiklerini söyledi. Toner, milyarlarca kan hücresinin içinde bir tane bile olsa, artık bunu yakalamanın mümkün olduğunu belirtti.

Kanserde son dönemde teşhisin daha hızlı yapılmaya başlandığını ve yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıktığını aktaran Toner şunları dile getirdi: “Kanserde bizim yaptığımız çalışma, kanserin yayılma hızına dair. Biliyoruz ki kanser kandan yayılıyor. Ve kanser yavaş yavaş insanın fizyolojisini ele geçiriyor. Maalesef bağışıklık sistemi zayıflıyor ve kanser savaşı kazanıyor. Vücudumuzda 35 trilyon civarında hücre var. Bunun % 85'i kan hücresi. Bu hücrelerin içerisinde belki birkaç tane kanserli hücre dolanıyor. Bizim geliştirdiğimiz teknik bu kanser hücrelerini bulmaya yarıyor. 300 milyon hücreye bir saniyede bakabiliyoruz. Yani bütün Amerikan nüfusunu düşünürseniz Amerika'da bir insanı bir saniyede buluyoruz. 6-7 milyar dünya nüfusu derseniz 10-20 saniye içerisinde bütün dünyadaki bir insanı buluyoruz. 300 milyon hücreye bir saniyede bakıp bunun içerisinden kanserli hücre varsa bunları ayırabiliyoruz.”

“Pandemide geliştirilen aşılar kanserle savaşımızda önemli bir rol oynayacak”

Pandemi nedeniyle geliştirilen aşılar nedeniyle edinilen tecrübenin, kanserle olan savaşta büyük bir rol oynayacağını söyleyen Toner, bilimsel çalışmaların birbirleriyle her zaman etkileşim içinde olduğunu vurguladı.

“Pandemide ortaya çıkan en büyük iki ilaç, ki ben bunlara mucize ilaç diyorum, biri bildiğiniz gibi iki Türk'ün Almanya'da BioNTech ve Pfizer şirketlerinin işbirliğinde geliştirilen ilaç; diğeri de Boston'da olan Moderna adlı biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği ilaç… Bu şirketler, aslında on senedir bu ilaçlar üzerinde çalışıyorlar. Kansere tedavi olması için yapılan çalışmalardı. Kanser, Covid gibi bir hastalıktan çok daha komplike bir hastalık olduğu için henüz o konuda büyük başarılar elde edilmemişti; ama aynı teknolojiyi aldılar hemen pandemiye karşı dönüştürdüler. O yüzden dokuz ay gibi çok kısa bir sürede dünya böyle bir başarıya ve mucizeye ulaşabildi. Aslında bu yapılan yeni fikirler çok hızlı bir şekilde değişik hastalıklar için de kullanılmaya başlandı. Son dönemde, pandemi nedeniyle geliştirilen aşılardan edindiğimiz tecrübenin, kanserle olan savaşımızda çalışmalarımıza çok büyük bir ivme kazandıracağını sanıyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.