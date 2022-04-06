AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklandı: Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar neler?

Avrupa Parlamentosu’nda 207 milletvekili Rusya’ya Ukrayna’da ‘savaş suçu’ işlendiği gerekçesiyle acilen tepki verilmesi için Avrupa Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı. Toplantıda Rusya'ya yönelik atılacak yeni yaptırımlar konuşuldu? Peki, Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar neler? AB'nin yeni Rusya yaptırımları neler oldu? İşte detaylar...

Avrupa Parlamentosu'nda 207 milletvekili Rusya'ya Ukrayna'da ‘savaş suçu' işlendiği gerekçesiyle acilen tepki verilmesi için Avrupa Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Dünya Gazetesi'nden Hilal Sarı'nın haberine göre, bazı öneriler sunan milletvekilleri, Rusya'dan petrol, doğal gaz ve kömüre ambargo uygulanmasını talep edildi.

Avrupa Parletmentosu Milletvekillerinin sunduğu öneriler arasında tüm AB limanlarının Rus gemilerine kapatılması, tüm Rus bankalarının SWIFT'ten sisteminden men edilmesi ve Ukrayna'ya ilave askeri desteğin sağlanarak arttırılması bulunuyor.

'KÖMÜR YASAĞININ BEDELİ 4 MİLYAR EURO'

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan ithal edilen kömürün yasaklanması kapsamında yaptığı değerlendirmede, yasağın Rusya'ya yılda 4 milyar euro kaybettireceğini söyledi. Bahsedilen kararın Rusya'yı askeri harekattan cayması için atılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin temsilcileri savaşın 43.gününde bugün bir araya gelerek Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini tartıştı. Alınan yaptırım kararının ardından Avrupa'da kömür fiyatları artışa geçti. Öte yandan AB doğalgazının üçte birini, petrolünün ise dörtte birini Rusya'dan ithal ediyor.

Rusya'nın enerji ihracatının devam etmesi halinde bu yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edeceğini, doğalgazla birlikte enerji gelirlerinin 321 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yapılan bu tahminlerin ardından AB, Rusya'nın gelirlerini azaltıcı ve engel olucu bir yol izliyor. .