AB 35 bin ücretsiz tren bileti başvurusu | Ücretsiz (bedava) öğrenci Avrupa tren bileti nasıl, nereden alınır? Başvuru nereye yapılır?
AB 35 bin ücretsiz tren bileti başvurusu | Ücretsiz (bedava) öğrenci Avrupa tren bileti nasıl, nereden alınır? Başvuru nereye yapılır? oruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa ülkelerini keşfetmeleri ücretsiz tren biletleri dağıtılıyor. Başvurular ise internet üzerinden yapılacak. Peki öğrenci Avrupa Birliği ücretsiz tren bileti için başvurular nereye yapılır?
2022-10-24 14:28:10
Avrupa Birliği (AB) projesi olan ücretsiz tren biletleri ile Avrupa'yı gezmek isteyeyenlere başvurular geçtiğimiz haftalarda açılmıştı. Türkiye'nin de içinde olduğu çok sayıda ülkeden başvurular alınmaya devam edilirken son gün uyarısı da geldi. 18 yaşındaki 35 bin gence ücretsiz AB seyahat biletleri için vereceği ücretsiz tren biletlerini elde etme şansı yarın bitiyor.
AB 35 bin ücretsiz tren bileti başvurusu
Avrupa'da geçerli tren biletleri, Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında dağıtılacak.
Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.
Başvuru için öncelikle 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş olmak gerekiyor. "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek.
Ücretsiz (bedava) öğrenci Avrupa tren bileti nasıl, nereden alınır?
Ücretsiz tren bileti başvurusu yapmak için "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek. https://youth.europa.eu/discovereu/apply_tr adresine gitmeniz gerekiyor. Biletleri kazanmak için internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek. Ücretsiz bilet hakkını kazanmak için 5 kısa soru ile bir yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.
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