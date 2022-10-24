AB 35 bin ücretsiz tren bileti başvurusu | Ücretsiz (bedava) öğrenci Avrupa tren bileti nasıl, nereden alınır? Başvuru nereye yapılır?

AB 35 bin ücretsiz tren bileti başvurusu | Ücretsiz (bedava) öğrenci Avrupa tren bileti nasıl, nereden alınır? Başvuru nereye yapılır? oruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa ülkelerini keşfetmeleri ücretsiz tren biletleri dağıtılıyor. Başvurular ise internet üzerinden yapılacak. Peki öğrenci Avrupa Birliği ücretsiz tren bileti için başvurular nereye yapılır?