A4 kağıdı boyutu ne kadar? A4 kağıdı kaç cm? A4 kağıdı kaç pixel, kaç inç? A4 kağıdı eğitim hayatımıza başladığımız günden bu yana hayatımızın her alanında yer alıyor. Ödev hazırlarken, sunum yaparken, dosya oluştururken A4 kağıdı sürekli karşımıza çıkıyor. Peki ama A4 kağıdı formatının ölçüsü ve boyutu nedir? Photoshop'ta A4 ölçüsü kaç kaç pixel? A4 kağıdı boyutu kaç inç?

A4 kağıdı boyutu ne kadar? A4 kağıdı kaç cm? A4 kağıdı kaç pixel, kaç inç? A4 kağıdı eğitim hayatımıza başladığımız günden bu yana hayatımızın her alanında yer alıyor. Ödev hazırlarken, sunum yaparken, dosya oluştururken A4 kağıdı sürekli karşımıza çıkıyor. Peki ama A4 kağıdı formatının ölçüsü ve boyutu nedir? Photoshop'ta A4 ölçüsü kaç kaç pixel? A4 kağıdı boyutu kaç inç?

Dünyada en çok kullanılan kağıt formu şüphesiz A4 formatındaki kağıtlardır. Hayatın ilk anına çocukluktan yetişkinliğe kadar A4 kağıdı insanların her anında yer alıyor. Şirket toplantılarında, ilk okul ödevlerinde, iş sözleşmelerinde ve dijital ortamlarda sürekli A4 boyundaki kağıtlarla karşılaşıyoruz. A4 kağıtları hayatın her anında kullanılmaya devam ediyor. Dijital ortamda A4 kağıdı boyutunu açmak isteyenler A4 kağıdı boyutu ne kadar? A4 kağıdı kaç cm? A4 kağıdı kaç pixel? gibi sorulara yanıt arıyor.

A4 kağıdı boyutu ne kadar?

A4 kağıdı hayatın her alanında yer alan dünyada en çok kullanılan kağıt boyutudur. Kanada ve ABD dışında neredeyse bütün ülkeler A4 Kağıdını standart olarak kabul ettiler. A4 kağıdı bir sayfa kağıdın standart boyutudur. Peki A4 kağıdı boyutu ne kadar? A4 kağıdı kaç cm? A4 kağıdı kaç pixel, kaç inç?

A4 kağıdı kaç mm?

210 x 297 milimetre (mm)

A4 kağıdı kaç Pixel?

595 x 842 piksel

A4 kağıdı kaç inç?

8.27 x 11.69 inç (inch)

A serisi kağıtlar

A serisindeki kâğıtlar {\displaystyle 1:{\sqrt {2}}}{\displaystyle 1:{\sqrt {2}}} oranına sahiptir, ancak bu en yakın milimetreye doğru yuvarlatılır. A0 kağıdın kapladığı alan, yuvarlama öncesinde, tam olarak bir metrekare (m²)'ye eşittir. A1 kağıdının uzun tarafı A0'ın kısa tarafına eşit, kısa tarafı ise A0'ın uzun tarafının yarısına eşittir (yine, en yakın milimetreye yuvarlama yapılır). Bu şekilde, bu seride her kâğıt bir öncekinin yarı alanına eşit bir alana sahiptir. {\displaystyle 1:{\sqrt {2}}}{\displaystyle 1:{\sqrt {2}}}'nin avantajları ilk kez 1786'de Alman bilim adamı Georg Christoph Lichtenberg'ın Johann Beckmann'a yazdığı mektupta açıklanmıştır. En sık kullanılan kâğıt boyu A4'tür (210 × 297mm).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.