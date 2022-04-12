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TIMETURK / GENEL / A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? IPhone 13 fiyatları ne kadar?

A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? IPhone 13 fiyatları ne kadar?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi için yatırılacak tarih ve tutarın bugün açıklanması bekleniyor. Peki, A101 iPhone 13 ve 13 pro ne zaman gelecek? A101 IPhone 13 fiyatları ne kadar?

3 Saat Önce
2022-04-12 18:19:30
A101 iPhone 13 pro ne zaman gelecek? IPhone 13 fiyatları ne kadar?

A101, iPhone 13 ve 13 Pro'yu satacağını duyurdu. A101'deki telefonların fiyatları Apple'ın resmi liste fiyatından 2.000 TL daha ucuz olacak. Peki, A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? A101 iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB fiyatı ne kadar?

A101, bu haftaki broşüründe iPhone sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir ila yayınladı. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerinin perşembe günü şubelerde satılacağını duyurdu.

iPHONE'LAR 2.000 tl indirimle satılacak. Apple'ın internet sitesinde 20.799 TL'ye sattığı iPhone 13 256 GB, bu perşembe A101'de 18.599 TL'den (-2.200 TL) satılacak. 24.999 TL'ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL'den (-2.000 TL) alıcı bulacak. .

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