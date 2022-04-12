A101'e iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 fiyatı ne kadar? I Hangi iPhone modelleri A101'e geliyor?

Türkiye'de en çok tercih edilen zincir marketlerden olan A101, her hafta 'Aldın Aldın' fırsatları ile farklı ürünleri müşterileri ile buluşturuyor. Bu hafta teknoloji kategorisinde bir fırsat ile gelecek olan A101, iPhone 13 modellerini mağazalarında satışa sunacak. Peki, A101' iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 fiyatı ne kadar? I Hangi iPhone modelleri A101'e geliyor? İşte detaylar...

Türkiye'de en çok tercih edilen zincir marketlerden olan A101, her hafta 'Aldın Aldın' fırsatları ile farklı ürünleri müşterileri ile buluşturuyor. Bu hafta teknoloji kategorisinde bir fırsat ile gelecek olan A101, iPhone 13 modellerini mağazalarında satışa sunacak. Peki, A101' iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 fiyatı ne kadar? I Hangi iPhone modelleri A101'e geliyor? İşte detaylar...

A101 iPHONE 13 NE ZAMAN GELECEK?

A101, 'Aldın Aldın' fırsatlarında Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerini mağazalarında 14 Nisan tarihinde satışa sunacak.

A101 iPHONE 13 FİYATI NE KADAR?

A101'in satışa çıkaracağı iPhone modelleri, diğer satıcılara nazaran yaklaşık olarak 2000 TL altında bir rakam ile vitrinde olacak. Apple'ın internet sitesinde 20.799 TL'ye satışa sunduğu iPhone 13 256 GB, A101 marketlerde 18.599 TL'den (-2.200 TL) satılacak. Apple'da 24.999 TL'ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL'den (-2.000 TL) müşterilerin beğenisine sunulacak.

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