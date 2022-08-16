A101 Çalışma Saatleri Nedir? A 101 Hafta Sonu Kaçta Açılıyor?
Türkiye’nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde toplam 11.000’den fazla market ile faaliyet gösteren A101 Türkiye’nin en yaygın market zincirlerinden. 28 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçesinde A 101 marketleri bulunmaktadır. A 101 marketleri hakkında alıveriş ihtiyaçları için dışarıya çıkan vatandaşlar çalışma saatlerini merak etmekte. Sizler için A 101 çalışma saatleri hakkında detaylı araştırma yaptık. A 101 Hafta Sonu Kaçta Açılıyor? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. A 101 çalışma saatleri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-16 16:24:39
A101 Çalışma Saatleri
Türkiye'nin 81 ilinde bulunan A 101 market zincirleri çalışma saatleri şu şekildedir;
Hafta içi: 09.00- 21.30
Hafta sonu: 09.00- 21.30
A101 Kaçta Açılıyor?
A101 hafta içi ve hafta sonu saat 09.00'da açılmaktadır.
A101 Kaçta Kapanıyor?
A101 hafta içi v hafta sonu saat 21.30'da kapanmaktadır.
A 101 Hafta Sonu Çalışma Saatleri
Alışveriş ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkan vatandaşlar A 101 marketleri hakkında vatandaşlar hafta sonları da açık olup olmadığı merak etmektedirler. Haftanın her günü A 101 marketleri açık olmaktadır. Çalışma saatleri hakkında ise şunu diyebiliriz ki; Saat 09.00 ile 21:30 saatleri arasında bu marketler açık olmaktadır.
A 101 İletişim Bilgileri
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