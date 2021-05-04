A101-BİM aktüel ürünler satışı yasaklandı mı? Aktüel ürünlerin satışı ne zaman yasaklanıyor?

BİM-A101 aktüel ürünler satışı yasaklandı mı? Her hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlayan A101 ve BİM İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan market genelgesi ile aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri bir süre satamayacak. Peki aktüel ürünlerin satışı ne zaman yasaklanıyor? Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Bu durumda vatandaşlar da A101 ve BİM ve ŞOK kataloğundaki aktüel ürünler satışı yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı.

BİM-A101 aktüel ürünler satışı yasaklandı mı? Her hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlayan A101 ve BİM İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan market genelgesi ile aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri bir süre satamayacak. Peki Aktüel ürünlerin satışı ne zaman yasaklanıyor? Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Bu durumda vatandaşlar da A101 ve BİM ve ŞOK aktüel ürünler satışı yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı.

29 Nisan'dan itibaren başlayan ve yaklaşık 17 gün sürecek olan tam kapanma döneminde bir haftayı geride bıraktık. Geride kalan sürede birçok esnaf kepenk indirmiş durumda. Ancak kepenk indiren esnafların sattığı ürünlerin marketlerde satışına devam edimesi İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından marketlerle ilgili yeni bir genele yayınlandı. Genelge ile "vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek." denildi.

A101-BİM aktüel ürünler satışı yasaklandı mı?

Zincir marketlerin aktüel ürünlerini almak isteyen vatandaşlar genelge yayınlandıktan sonra "A101-BİM aktüel ürünler satışı yasaklandı mı" sorusunu sormaya başladı. Yeni yayınlanan genelge kapsamında 7 Mayıs tarihinden itibaren Bim ve A101 gibi zincir marketlerde alkollü içki satışının yanında elektronik ürün, kırtasiye, giyim, oyuncak, mobilya ve benzeri aktüel ürünler satılamayacak. Bu marketler de aynı bakkallar gibi yalnızca temel gıda, hayvan yemi, kozmetik ürünler ve temizlik ürünleri satabilecekler. A101, Bim, ŞOK gibi zincir marketlerin elektronik eşya, mobilya ve benzeri aktüel ürünler satması tam kapanmada kepenk indiren esnafın tepkisine neden olmuştu.

Aktüel ürünlerin satışı ne zaman yasaklanıyor?

Zincir marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürünlerin satışı 7 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanma dönemi bitince marketler yeniden yasaklanan ürünlerin satışına başlayabilecek.

Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Marketler 7 Mayıs'tan itibaren alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

Marketlerde hangi ürünlerin satışı serbest?

Gıda ve temizlik ürünlerinin yanısıra satışı serbest ürünler ise hayvan yemi, mama ve kozmetik ürünler (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.