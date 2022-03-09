4-14 Haziran 2022 tarihleri arasında A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi’nde mücadele edecek. A Milli takımın müsabakaları nerede oynanacağı ise internet arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi maçlarını hangi stadyumlarda oynacak? A Milli takım UEFA Uluslar Ligi? İşte detaylar...

4-14 Haziran 2022 tarihleri arasında A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele edecek. A Milli takımın müsabakaları nerede oynanacağı ise internet arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarını hangi stadyumlarda oynacak? A Milli takım UEFA Uluslar Ligi? İşte detaylar...

Türkiye'nin, UEFA Uluslar Ligi maçlarının hangi stadyumlarda oynanacağı netleşti. Açıklanan takvime göre ay-yıldızlılar, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak.

Millilerin 7 Haziran Salı günü deplasmanda Litvanya'ya konuk olacağı müsabaka ise başkent Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak.



Gruptaki üçüncü maçını 11 Haziran Cumartesi günü dış sahada Lüksemburg ile yapacak A Millî Takım, bu karşılaşmayı Lüksemburg Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü dördüncü maçında da Litvanya'yı İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar TSİ 21.45'te başlayacak.

Öte yandan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olacak. .