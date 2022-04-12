A Milli Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Orhun Ege'nin ayrılmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu yeni hoca arayışlarına girmişti. Türkiye'de başarılı bir antrenör olarak kabul edilen Ergin Ataman'a bir teklif götüren federasyon, ünlü hoca ile anlaştıklarını duyurdu. Spor kanallarında haberin yayılmasının ardından birçok kişi Ergin Ataman'ın kim olduğunu merak ediyor? Peki, A Milli Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman Anadolu Efes'ten ayrıldı mı ? Ergin Ataman milli takım ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak? İşte detaylar...

A Milli Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Orhun Ege'nin ayrılmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu yeni hoca arayışlarına girdi. Türkiye'de birçok takımı çalıştırmış olan Ergin Ataman'a bir teklif yapan federasyon, Ataman ile anlaştıklarını duyurdu. Spor kanallarında haberin yayılmasının ardından birçok kişi Ergin Ataman'ın kim olduğunu merak ediyor? Peki, A Milli Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman Anadolu Efes'ten ayrıldı mı ? Ergin Ataman milli takım ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak? İşte detaylar...

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Ergin Ataman, 7 Ocak 1966'da dünyaya gözlerini açtı. İlk ve ortaokul eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamalayan Ataman, Üniversite lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Küçüklüğünden itibaren basketbol ile arası iyi olan ünlü teknik adam, 1978 yılında dönemin iyi Türk takımlarından Eczacıbaşı'nda oyuncu olarak kariyerine başladı. 2009 yılından hayatını Berna Ataman ile birleştirdi. Ve bu evlilikten 3 çocuk babası oldu. Basketbol oyunculuğunda beklentilerin altında kalan hoca, antrenörlük kariyerine Yeşilyurt takımı ile başladı. Buradaki iyi tecrübelerin ardından Anadolu Efes'e altyapı antrenörü olarak transfer oldu.

ERGİN ATAMAN ANADOLU EFES'TEN AYRILDI MI?

Ergin Ataman'ın A Milli Basketbol Takımı anlaşmasının ardından gözler Anadolu Efes'e çevrildi. Şuanda aktif olarak Anadolu Efes'in antrenörlüğü üstlenen Ergin Ataman'ın ne yapacağı merak konusu oldu. TBF tarafından yapılan açıklamada 14 Nisan Perşembe günü Ataman ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda imza törene gerçekleştirilecek. Sözleşme hakkında herhangi bir detay bulunmazken Ataman'ın hem A Milli Basketbol Başantrenörlüğü yapmasını hemde Anadolu Efes Basketbol takımını çalıştırması tahmin ediliyor.

ERGİN ATAMAN'IN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında forma giydi. İlk antrenörlük deneyimini Eczacıbaşı altyapısında yaptı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Ataman; Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı. 2001-2003 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaparak kariyerini zirveye çıkardı. Antrenörü olduğu bu takımla 2001-2002 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu.

2008-2009 sezonu başında Efes Pilsen ile imzaları atan antrenör Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Ergin Ataman, 22 Mart 2014 tarihinde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörlüğü'ne getirildi. 2016 yılında bu görevinden ayrıldı. Anadolu Efes'in Koç'luğunu yapan Ataman şimdi A Milli Erkek Takımımızın yeni başantrenörü olacak.

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