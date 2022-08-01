96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimdir?

96 Saat filminin konusu nedir?

Artık emekli bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden tanıtmakla meşgul. Çünkü konuşamadığı kızının kaçırılmasını cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapmadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Bryan, bu kabus durumunu tersine çevirmek için harekete geçecek. Ancak beyaz kadın ticaretiyle uğraşan bu çeteden kızını kurtarmak için çok kısa bir zamanı vardır. Ancak önemli bir sorun daha var. Bryan'ın Los Angeles'ta, kaçırılan kızının da Paris'te olması işleri zora sokar.