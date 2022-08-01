96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimdir?
Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryosunu Luc Besson'ın yazdığı 2008 yapımı 96 Saat, televizyon ekranlarında seyirciyle sıkça buluşan filmlerden biridir. 3 serinin ilk yapımı olan 96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimlerdir? 96 Saat IMDb puanı nedir?
2022-08-01 09:10:49
Aksiyon filmi türünde 96 Saat televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Filmin çoğu Paris'te çekildi. Pierre Morel'in yönettiği ve Luc Besson'ın yazdığı filmde Liam Neeson ve Famke Janssen gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Film Fransız, Amerikan ve İngiliz ortak yapımı olarak çekildi. İşte merak edilen filmin detayları...
96 Saat filminin konusu nedir?
Artık emekli bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden tanıtmakla meşgul. Çünkü konuşamadığı kızının kaçırılmasını cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapmadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Bryan, bu kabus durumunu tersine çevirmek için harekete geçecek. Ancak beyaz kadın ticaretiyle uğraşan bu çeteden kızını kurtarmak için çok kısa bir zamanı vardır. Ancak önemli bir sorun daha var. Bryan'ın Los Angeles'ta, kaçırılan kızının da Paris'te olması işleri zora sokar.
96 Saat filminin oyuncuları kimdir?
Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gérard Watkins – Saint Clair
YORUMLAR (0)