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96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimdir?

Yönetmenliğini Pierre Morel'in, senaryosunu Luc Besson'ın yazdığı 2008 yapımı 96 Saat, televizyon ekranlarında seyirciyle sıkça buluşan filmlerden biridir. 3 serinin ilk yapımı olan 96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimlerdir? 96 Saat IMDb puanı nedir?

3 Saat Önce
2022-08-01 09:10:49
96 Saat filminin konusu nedir? 96 Saat filminin oyuncuları kimdir?

Aksiyon filmi türünde 96 Saat televizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Filmin çoğu Paris'te çekildi. Pierre Morel'in yönettiği ve Luc Besson'ın yazdığı filmde Liam Neeson ve Famke Janssen gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Film Fransız, Amerikan ve İngiliz ortak yapımı olarak çekildi. İşte merak edilen filmin detayları...

96 Saat filminin konusu nedir?

Artık emekli bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden tanıtmakla meşgul. Çünkü konuşamadığı kızının kaçırılmasını cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapmadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Bryan, bu kabus durumunu tersine çevirmek için harekete geçecek. Ancak beyaz kadın ticaretiyle uğraşan bu çeteden kızını kurtarmak için çok kısa bir zamanı vardır. Ancak önemli bir sorun daha var. Bryan'ın Los Angeles'ta, kaçırılan kızının da Paris'te olması işleri zora sokar.

96 Saat filminin oyuncuları kimdir?

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim Mills

Famke Janssen – Lenore

Xander Berkeley – Stuart

Katie Cassidy – Amanda

Olivier Rabourdin – Jean-Claude

Holly Valance – Sheerah

Jon Gries – Casey

David Warshofsky – Bernie

Nathan Rippy – Victor

Camille Japy – Isabelle

Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair

 
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