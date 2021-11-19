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9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
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TIMETURK / GENEL / 9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2 Saat Önce
2021-11-19 14:12:04
9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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