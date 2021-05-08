9 Mayıs çiçekçiler açık mı? Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl anneler günü tam kapanma kısıtlamaları gölgesinde kutlanacak. Annelerine hediye almak isteyenler de tam kısıtlama kapsamında 9 Mayıs'ta çiçekçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 9 Mayıs tam kapanmada çiçekçiler açık mı? Anneler günü internetten çiçek siparişi kaça kadar var?

9 Mayıs çiçekçiler açık mı? Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl anneler günü tam kapanma kısıtlamaları gölgesinde kutlanacak. Annelerine hediye almak isteyenler de tam kısıtlama kapsamında 9 Mayıs'ta çiçekçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 9 Mayıs tam kapanmada çiçekçiler açık mı? Anneler günü internetten çiçek siparişi kaça kadar var?

Tam kapanma nedeniyle bu yıl anneler günü kapanma dönemine denk geldi. Kapanma döneminde özellikle pazar günleri marketler bile açık değilken vatandaşlar çiçekçilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Bakanlık Anneler Günü nedeniyle vatandaşların ve annelerimizi sevindirmek için bir karar aldı. 9 Mayıs çiçekçiler açık mı? Anneler günü internetten çiçek siparişi kaça kadar var?

9 Mayıs çiçekçiler açık mı?

9 mayıs günü anneler gününde çiçekçilerin açık olup olmayacağı sorusuna İçişleri Bakanlığı tarafından yanıt geldi. İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesindeki duyurusunda, "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir." denildi.

Anneler günü internetten çiçek siparişi kaça kadar var?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir" denildi. Öte yandan aynı gün 10.00-23.59 saatleri arasında internet üzerinden alınan online siparişleri evlere servis edebilecek.

9 mayıs çiçekçiler kaça kadar açık?

Anneler gününde çiçekçilerin açık olduğunu öğrenip rahatlayan vatandaşlar şimdi de 9 mayıs anneler gününde çiçekçiler kaça kadar açık sorusuna yanut aramaya başladı. 8 Mayıs anneler gününde çiçekçiler tüm gün açık olmaycak. Çiçekçiler için belli bir çalışma zaman dilimi belirlendi. Çiçekçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

9 Mayıs anneler gününde kargo gelir mi?

Kargo şirketleri normal şartlar altında pazar günleri çalışmıyor. Ancak özel bir gün olan anneler günü için pazar günleri mesai yapabilirler. Kargolar cumartesi günleri 08.30-14.00 arası çalışırken pazar günleri kapalı olur. Ancak kargo kuryeleri dağıtımlarına pazar günleri de devam eder.

Anneler gününde kuryeler çalışıyor mu?

Anneler Günü'nde annesine internetten hediye alan ve kargonun gelmesini dört gözle bekleyen binlerce kişi Anneler gününde kuryeler çalışıyor mu? sorusunu soruyor. Anneler Günü özel bir gün. Kargolar kapalı olmasına rağmen pazar günleri kuryeler vatandaşa hizmet vermek için çalışabilir. Ancak tam kapanma kısıtlamalarına denk gelen anneler gününde pazar günü nasıl bir uygulama olur onu tam olarak kestirmek güç. Ancak şunu tekrar belirtmekte fayda var. Kargo firmaları hafta sonu çalışmasında insiyatif alarak pazar günü dağıtım yapabilirler.

Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü 2021 yılınad (tam kapanma döneminde) 9 Mayıs günü kutlanacak. Anneler Günü bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs arasını kapsayan tam kapanma tedbirlerine denk geldi.

Anneler Günü nedir?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Anneler Günü bütün Dünya'da farklı zamanlarda kutlanan özel gün.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.