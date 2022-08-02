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TIMETURK / GENEL / 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu mu? İl olmaya aday ilçeler hangileri?

82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu mu? İl olmaya aday ilçeler hangileri?

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunmaktadır. Ayrıca bu 81 ile bağlı 922 ilçe bulunmaktadır. Peki, 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu mu? İl olmaya aday ilçeler hangileri?

2 Saat Önce
2022-08-02 11:02:05
82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu mu? İl olmaya aday ilçeler hangileri?

Özellikle büyükşehir merkezlerindeki bazı ilçelerin nüfusu birçok ilden bile fazladır. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimize katılmak isteyen çok sayıda ilçe var. Peki bu 922 ilçeden hangisi 82. il olmak için en uygun şartlara sahip? İşte ilçe ilçe o liste...

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Yüksekova, Hakkari

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Kahta, Adıyaman

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Edremit, Balıkesir

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Polatlı, Ankara

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Ünye, Ordu

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Ergani, Diyarbakır

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Kozan, Adana

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Cizre, Şırnak

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Elbistan, Kahramanmaraş

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Ereğli, Konya

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Lüleburgaz, Kırklareli

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Bandırma, Balıkesir

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Fethiye, Muğla
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Nazilli, Aydın
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Akhisar, Manisa
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Erciş, Van
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Manavgat, Antalya
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Ereğli, Zonguldak
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Siverek, Şanlıurfa
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İskenderun, Hatay
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Çorlu, Tekirdağ
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İnegöl, Bursa
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Alanya, Antalya
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Tarsus, Mersin
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Gebze, Kocaeli

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