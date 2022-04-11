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80 yaşındaki kadın hangi marketin servisinden indirildi? Hangi market servisi 80 yaşındaki kadını zorla servisten indirdi?

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TIMETURK / GENEL / 80 yaşındaki kadın hangi marketin servisinden indirildi? Hangi market servisi 80 yaşındaki kadını zorla servisten indirdi?

80 yaşındaki kadın hangi marketin servisinden indirildi? Hangi market servisi 80 yaşındaki kadını zorla servisten indirdi?

Ankara'da markette servis skandalı! 80 yaşındaki kadın hangi marketin servisinden indirildi? Hangi market servisi 80 yaşındaki kadını zorla servisten indirdi? Ankara'da bir markettin servisine binen 80 yaşındaki kadın elindeki fiş 50 TL’nin üzerinde olmadığı gerekçesiyle araçtan zorla indirildi. Yaşlı kadının araçtan indirilmesine servistekiler de tepki gösterdi ancak bir sonuç alınamadı. Ramazan ayında yaşanan skandalın hangi markette olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

2 Saat Önce
2022-04-11 13:14:15
80 yaşındaki kadın hangi marketin servisinden indirildi? Hangi market servisi 80 yaşındaki kadını zorla servisten indirdi?

Ankara'da markette servis skandalı! 80 yaşındaki kadın hangi marketin servisinden indirildi? Hangi market servisi 80 yaşındaki kadını zorla servisten indirdi? Ankara'da bir markettin servisine binen 80 yaşındaki kadın elindeki fiş 50 TL'nin üzerinde olmadığı gerekçesiyle araçtan zorla indirildi. Yaşlı kadının araçtan indirilmesine servistekiler de tepki gösterdi ancak bir sonuç alınamadı. Ramazan ayında yaşanan skandalın hangi markette olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Ramazan ayı bereket ve yardımlaşma ayıdır. Ancak bu mübarek günde Ramazan'ın ruhuna yakışmayacak davranışlar da ne yazık ki yaşanmaya devam edililiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 80 yaşındaki yaşlı kadın sırf alışveriş bileti 50 TL'nin üzerinde olmadığı için zorla araçtan indirildi.

80 yaşındaki kadın hangi marketin servisinden indirildi?

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Ankara'da bir marketin servisinde yaşanan olay insanlığı utandırdı. “50 TL'nin altında alışveriş yapanlara servis kullanmanın yasak olduğu” gerekçesiyle alışveriş bileti 50 TL'nin altında olan 80 yaşındaki kadın market servisinden indirildi. Bu durum araçtaki diğer müşterilerin tepkisine neden oldu.

Hangi market servisi 80 yaşındaki kadını zorla servisten indirdi?

OdaTV'de yer alan habere göre; Daha önce alışveriş yaptığı marketten, elinde iade fişi ile değişim yapan 80 yaşındaki yaşlı kadın, servis aracının güzergahında olan evine gitmek için araca binince, elindeki alışveriş fişinin servis kullanmak için yeterli olmadığını söyleyen servis şoförü tarafından azarlanarak araçtan indirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Yasal işlem başlatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından açıklama yaparak konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Paylaşımda şunlar belirtildi: “Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhâl uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini duyurdu. .

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