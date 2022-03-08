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TIMETURK / GENEL / 8 Mart Spotify'a ne oldu? Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

8 Mart Spotify'a ne oldu? Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

Spotify kullanan birçok kullanıcı şu sıralarda uygulama üzerinde bazı hatalar alıyor. Uygulamaya ne olduğunu merak edenler arama motorlarında Spotify'a ne oldu sorusunu soruyor? 8 Mart Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor? Spotify'a ne oldu? Spotify oturumun kapatıldı hatası? İşte detaylar...

45 Dakika Önce
2022-03-08 22:27:02
8 Mart Spotify'a ne oldu? Spotify neden açılmıyor? Spotify çöktü mü?

Spotify kullanan birçok kullanıcı şu sıralarda uygulama üzerinde bazı hatalar alıyor. Uygulamaya ne olduğunu merak edenler arama motorlarında Spotify'a ne oldu sorusunu soruyor? 8 Mart Spotify çöktü mü? Spotify neden açılmıyor? Spotify'a ne oldu? İşte detaylar...

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ, SPOTİFY NEDEN AÇILMIYOR?

Dünyada en çok tercih edilen müzik ve podcast uygulaması Spotify'da erişim sorunları yaşanıyor. Uygulamada yaşanan erişim sorununun kısa süreli bir teknik aksaklık olduğu düşünülüyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı tekrardan erişim sağlamaya başladığını belirtti. Yaşanan hatanın uygulama güncelleme denemeleri ve çeşitli konfigrasyonların meydana getirdiği bir aksaklık olduğu düşünülüyor. Ancak şu zamana kadar Spotify'dan yapılan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Kullanıcıların aldığı uyarı hatası şu şekilde:

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