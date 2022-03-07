8 Mart Kadınlar Günü sebebi ile yürüyüş yapmayı isteyenler Valiliğin yürüyüşe izin verip vermediğini araştırıyor. Peki İstanbul Valiliği yürüyüş izni verdi mi? 8 Mart Kadınlar günü yürüyüşü olacak mı? 8 Mart Kadınlar Günü Valilik açıklaması nedir?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü birçok ülkede kutlanıldığı gibi ülkemizde de kutlanıyor. 8 Mart'ta kadınlar bu özel güne dikkat çekme amacı ile yürüyüş ve gösteriler düzenliyordu. Yapılan yürüyüşlerde bu zaman kadar, kadınlara özel bu günde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, yıl içerisinde kadın cinayetine kurban gitmiş isimleri anıyor, kadın cinayetlerinin son bulması için protestolar düzenleniyordu. Pandeminin tüm dünyada yayılmasından sonra Türkiye'de de koronavirüs önlemleri getirilmişti. Toplu olarak gezilemiyor, maske kullanımı zorunlu tutuluyordu. Bu sebeple il karar vericileri gösteri, yürüyüş, protesto, konser vb. etkinlikleri salgın sebebi ile askıya almıştı.

Geçen yıllarda uygulanan pandemi yasakların azaltılması ve geçtiğimiz günlerde maske yasağının topluma açık yerlerde kaldırılması ile birlikte bu tür etkinliklerin önü açılmış oldu. 8 Mart 2022 Kadınlar Günü sebebi ile yürüyüş ve gösteri düzenlemek isteyen kuruluşlar İstanbul Valiliği'nden gelecek olan açıklamaya odaklandı. Nitekim İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile planan yürüyüş hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada İstanbul Valiliği,

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul'da 03 Mart 2022 tarihinden günümüze kadar 20 ilçemizde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde, kapalı ve açık yer toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant-pankart açma ve yürüyüş şeklinde 47 etkinlik düzenlenmiştir. Sosyal medya yoluyla yapılan bazı paylaşımlarda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Taksim Meydanı ve çevresinde, çeşitli etkinlikler düzenleneceği yönünde çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Beyoğlu Kaymakamlığımızca 08 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir. Bunun yanında, İstanbul'da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır” dedi. .