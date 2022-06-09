8 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi hangi dizi oldu?

8 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip edilmektedir. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı; Annenin Sırrıdır Çocuk, Gizli Saklı, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Seversin, Tokatçı ve Survivor All Star izleyenleriyle buluştu. İşte 8 Haziran Çarşamba 2022 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reytingleri izleyenler tarafından merak ediyor. 8 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından listelendi. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Ali Baba ve 7 Cüceler, Fox TV'de Gizli Saklı, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Tokatçı, Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk ve Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reytinglere göre sıralanır.

Total'de 1.sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Survivor All Star", 3.sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Survivor All Star" 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı. .