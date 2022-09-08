8 Eylül TEM Büyükçekmece Edirne yönü kapalı mı? TEM ne zaman saat kaçta açılacak? TEM Edirne yolu açıldı mı? Türkiye'nin en yoğun yollarından biri olan TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece mevkiinde TIR devrildi. Devrilen tır nedeniyle Edirne istikamete trafiğe kapatıldı. Yola çıkmak isteyenler ve trafikte kalanlar TEM Edirne istikametinin ne zaman saat kaçta açılacağını araştırmaya başladı

8 Eylül TEM Büyükçekmece Edirne yönü kapalı mı? TEM ne zaman saat kaçta açılacak? TEM Edirne yolu açıldı mı? Türkiye'nin en yoğun yollarından biri olan TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece mevkiinde TIR devrildi. Devrilen tır nedeniyle Edirne istikamete trafiğe kapatıldı. Yola çıkmak isteyenler ve trafikte kalanlar TEM Edirne istikametinin ne zaman saat kaçta açılacağını araştırmaya başladı.

TEM Otoyulu'nda trafiği kilitleyen bir kaza meydana geldi. Bir Tır'ın devrilmesi sonucu yok trafiğe kapatıldı. TEM Otoyolu Edirne yolunu kullanmak isteyenler yolun kapalı olup olmadığını ve ne zaman açılacağını araştırıyor.

8 Eylül TEM Büyükçekmece Edirne yönü kapalı mı?

TEM Otoyolu'nunda TIR devrildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne yönü trafiğe kapandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM ne zaman saat kaçta açılacak?

TEM Otoyolu'nda TIR'ın kaldırma çalışmaları devam ediyor. TEM Edirne yönününün ilerleyen dakikalarda açılması bekleniyor. Ekiplerin devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

TEM Otoyolu hakkında

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (BM/AEK- UN/ECE) teknik ve idari desteğiyle 1977 yılında kurulmuş bir alt bölgesel işbirliği projesi olan Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) Projesi, Avrupa ulaştırma tarihinde en eski ve en gelişmiş bölgesel altyapı projelerinden biridir.