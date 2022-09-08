8 Eylül 2022 Starbucks zamlı fiyatlar | Starbucks zam mı geldi? Hangi içeceklere (kahve) zam yapıldı? Filtre Kahve, Americano, Latte, Mocha ne kadar oldu? Starbucks müdavimlerini üzen haber 8 Eylül'de duyuruldu. Kahve sevenler gündemde yer alan haberlerin ardından Starbucks zam mı geldi, ne kadar zam geldi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kahve zincirinin şuberlerine giden kahve severler fiyatlara zam geldiğini gördü. Geçtiğimiz aylarda da fiyatlarına zam yapan Starbucks'ta kahve içmenin maliyeti oldukça arttı. İşte 2022 Eylül Starbucks zamlı kahve fiyatları...

Starbucks zamlı fiyatlar | 8 Eylül Starbucks zam mı geldi? Hangi içeceklere (kahve) zam yapıldı? Filtre Kahve, Americano, Latte, Mocha ne kadar oldu? Starbucks müdavimlerini üzen haber 8 Eylül'de duyuruldu. Kahve sevenler gündemde yer alan haberlerin ardından Starbucks zam mı geldi, ne kadar zam geldi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kahve zincirinin şuberlerine giden kahve severler fiyatlara zam geldiğini gördü. Geçtiğimiz aylarda da fiyatlarına zam yapan Starbucks'ta kahve içmenin maliyeti oldukça arttı. İşte 2022 Eylül Starbucks zamlı kahve fiyatları...

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks'a yeni bir zam geldi. Kahve severleri üzen gelişme 8 Eylül'de duyuruldu. ABD merkezli dev kahve zincirinin şubelerine gidenler yeni fiyatları görünce gözlerine inananamadı.

8 Eylül Starbucks zam mı geldi?

Türkiye'de 8 Eylül'de Starbucks ürünlerine dev zam geldi. Starbucks'ta satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı. Fiyatlar pek çok müşterinin tepkisine neden oldu.

Hangi içeceklere (kahve) zam yapıldı?

Short Filtre Kahve, Tall Filtre Kahve, Tall Caffe Americano, Tall Caffe Latte, Tall White Chocolate Mocha, Tall Cool Lime, Tall Caramel Frappuccino, Tall Java Chip Frappuccino, Pumpkin Spice Latte ürünlerinde fiyatlar yaklaşık olarak yüzde 23 oranında arttı.

Filtre Kahve, Americano, Latte, Mocha ne kadar oldu?

İşte Starbucks yeni amlı fiyatlar;

Short Filtre Kahve: 20 Lira

Tall Filtre Kahve: 22 Lira

Tall Caffe Americano: 26 Lira

Tall Caffe Latte: 29 Lira

Tall White Chocolate Mocha: 40 Lira

Tall Cool Lime: 37 Lira

Tall Caramel Frappuccino: 39 Lira

Tall Java Chip Frappuccino: 39 Lira

Pumpkin Spice Latte: 40 Lira

Starbucks hakkında

Starbucks, Amerikalı kahve dükkânları zinciridir. Merkezi Seattle, Washington'dadır. Starbucks, adını Moby Dick'teki Starbuck adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Türkiye'de ilk şubesini 2003 yılında İstanbul'da Bağdat Caddesi'ne açmıştır. 2022 Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de toplam 596 şubesi vardır. .