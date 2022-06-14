78/1-B trafik cezası nedir? 78/1-B Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 78/1-B tarik cezası neden kesilir? Hangi suçtan ceza 78/1-B ceza maddesinden ceza yazılır? Trafik kuralları sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayan en temel unsurdur. Trafik kurallarını bazen farkında olmayarak, bazen de kasıtlı olarak çiğneyen sürücülere çeşitli ceza maddelerinden trafik cezası kesiliyor. Trafikte motosiklet sürücülerinin en sık karşılaştığı cezalardan biri de 78/1-B maddesinden kesilen cezadır. E-Devlet üzerinden 78/1-B trafik cezası ile karşılaşan vatandaşlar bunun ne demek olduğunu araştırıyor.

78/1-B trafik cezası nedir? 78/1-B Trafik cezası 2022 ne kadar, kaç TL? 78/1-B tarik cezası neden kesilir? Hangi suçtan ceza 78/1-B ceza maddesinden ceza yazılır? Trafik kuralları sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayan en temel unsurdur. Trafik kurallarını bazen farkında olmayarak, bazen de kasıtlı olarak çiğneyen sürücülere çeşitli ceza maddelerinden trafik cezası kesiliyor. Trafikte motosiklet sürücülerinin en sık karşılaştığı cezalardan biri de 78/1-B maddesinden kesilen cezadır. E-Devlet üzerinden 78/1-B trafik cezası ile karşılaşan vatandaşlar bunun ne demek olduğunu araştırıyor.

Günümüzde Türkiye'de milyonlarca araç trafikte seyrediyor. Trafiğin güveni ve akışının sağlanması için trafik kurallarına uymak çok önemli. Sürücüler bazan farkında olmadan, bazen de bilerek trafik kurallarını ihlal edebiliyr. Bu durumda trafik cezaları devreye giriyor.

78/1-B trafik cezası nedir?

Ülkemizde motosiklet sürücülerinin sayısı her geçen gün artıyor. Trafikte de motosiklet kullananlara kesilen cezalarda büyük bir artış var. 78/1-B trafik cezası motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması nedeniyle kesilir.

78/1-B trafik cezası ne kadar, kaç TL?

2022 yılında motosiklet sürücülerinin kask ve koruyucu ekipman takmaması üzerine kesilen 78/1-B trafik cezası 196 TL'dir. Bu cezayı erken ödeyenler yüzde 25 indirimden yararlanabilir.

2022 trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL

Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 288 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL

Drift atmak 9125 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 9410 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL

Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL