77 yaşındaki Lucien Arkas kimdir? Merve Sakallı kimdir, kaç yaşında?

İzmir'in ünlü iş adamlarından Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ile Merve Sakallı, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Arkas Bağları'nda dünyaevine girdi. Üçüncü kez dünyaevine giren ünlü işadamının düğününe başta aile bireyleri olmak üzere iş dünyasının ve toplumun önemli isimleri katıldı. Peki Merve Sakallı kimdir, kaç yaşındadır? Lucien Arkas kimdir, nereli, kaç yaşında?

İzmirli iş adamı Lucien Arkas, evliliğiyle bomba gibi gündeme geldi. Türkiye'nin en zengin iş adamları arasında yer alan 77 yaşındaki Lucien Arkas, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile evlendiğinde merak konusu oldu. Bu Arkas'ın dördüncü evliliği. İzmir'in en yüksek binası olan Mistral Kule'de tanışan çift birkaç ay sonra birlikteliklerini nikah masasına taşıma kararı almıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta Arkas'ın nikah şahidi ise İzmir'in Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak oldu.

Lucıen Arkas kimdir?

Lucien Arcas 1945 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Marsilya kökenli bir aileden gelmektedir. Arkas Holding yönetim kurulu başkanlığını üstlenmektedir. İzmir Fransız St. Joseph Lisesi'ni tamamladı. Fransa kökenli Levantenlerdendir. Dedesi 19. Yüzyılda Anadolu'ya ticaret yapmaya gelen Levantenlerdendir. Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı 61 olan şirketlerinin ve genel müdürü olan Arkas, birçok kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer almış ve İzmir ili vergi rekortmeni olmuştur.

1902 yılında Gabriel J. B. Arcas tarafından ithalatçı olarak kurulan Arkas, 1944 yılında Lucien Gabriel Arcas önderliğinde uluslararası taşımacılık alanında faaliyet göstermeye başladı.

Lucien Arkas, 1000'e yakın eserden oluşan Resim Koleksiyonunun sahibidir. Bu koleksiyonu sergilemek için İzmir'de Arkas Sanat Merkezi'ni kurdu. İzmir'in Urla ve Konak ilçelerinde sanat merkezleri bulunmaktadır.

Lucien Arkas ilk evliliğini üç çocuğunu annesi ile yapmıştı. Bu evlilikten Bernard Arcas,Diane Arcas Göçmez ve Claire Christine Arcas isimli çocukları vardır.

Lucien Arkas ikinci evliliğini asistanı Esra Arkas ile gerçekleştirdi.

Lucien Arkas üçüncü evlilğini Gülbeniz Arkas ile yaptı. Çiftin bu evlilikten 2012 doğumlu bir kızları var.

Lucien Arkas dördüncü evliliğini Merve Sakallı ile yaptı.

Merve Sakallı kimdir?

Merve Sakallı 35 yaşındadır. Arkas Holding'in de ofislerinin bulunduğu İzmir'in en yüksek binası olan Mistral Kule'de tanışan çift birkaç ay sonra birlikteliklerini nikah masasına taşıma kararı almıştı. 77 yaşındaki Arkas ile evlenen Sakallı hakkında internette çok fazla bilgi bulunmuyor.

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