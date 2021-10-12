750 engelli öğretmen atama branş dağılımı | 2021 engelli öğretmen kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

750 engelli öğretmen atama branş dağılımı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen adaylarını sevindirecek bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında '750 engelli öğretmen atamasını yapacağız.' dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından atama bekleyen binlerce engelli öğretmen kendi kadro ve branşlarında ne kadar atama yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 engelli öğretmen kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

750 engelli öğretmen atama branş dağılımı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmen adaylarını sevindirecek bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "750 engelli öğretmen atamasını yapacağız." dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından atama bekleyen binlerce engelli öğretmen kendi kadro ve branşlarında ne kadar atama yapılacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 engelli öğretmen kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar geldi. Bölgesel konulardan öğretmen atamalarına kadar bir çok konuya deeinen Erdoğan atama bekleyen engelli öğretmenleri de sevindirdi. Erdoğan açıklamasında yeni bir engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şöyle konuştu: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum.

Engelli öğretmen atama branş dağılımı

2021 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini alan engelli öğretmenler 2021 engelli öğretmen kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili henüz kontenjan ve branşdağılımı belli olmadı. MEB yakın zamanda engelli öğretmen atamasına ilişkin branş ve kontenjan bilgilerini açıklaması bekleniyor. Şubat 2021'de yapılan engelli öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı şu şekilde olmuştu;

Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak?

750 engelli öğretmen atamasına ilişkin başvurular ve branş dağılımı MEB tarafından ilan edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.