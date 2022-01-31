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7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi?
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TIMETURK / GENEL / 7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi?

7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi?

7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi? Milyonlarca öğrenci 21 Ocak 2022'de birinci dönemi tamamlayarak yarıyıl tatiline çıktı. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala veliler ve öğrenciler 7 Şubat günü otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını şimdiden merak ediyor. Peki yarın otobüsler bedava mı? İETT, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz olur mu?

1 Saat Önce
2022-01-31 10:32:20
7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi?

7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Yarın ulaşım ücretsiz mi? Milyonlarca öğrenci 21 Ocak 2022'de birinci dönemi tamamlayarak yarıyıl tatiline çıktı. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala veliler ve öğrenciler 7 Şubat günü otobüslerin ücretsiz olup olmayacağını şimdiden merak ediyor. Peki yarın otobüsler bedava mı? İETT, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz olur mu?

2021-2022 eğitim ğretim dönemi başlangıcınde İETT otübüsleri ücretsizdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu toplantı ile sonuca ulaşan İETT ve otobüslerde 6 Eylül için ücret tarifesi kesinleşti. Yapılan açıklamaya göre okulların açıldığı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında otobüs, metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklanmıştı. Milyonlarca kişi İETT seferlerinden ücretsiz faydalanmıştı.

7 Şubat Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 7 Şubat'ta İETT sefer tariflerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 7 Şubat'ta belli saatlerde ulaşımın ücretsiz olacağı tahmin ediliyor. .

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