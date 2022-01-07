7 Ocak benzin fiyatı | Benzin ne kadar? Benzin litre satış fiyatı İstanbul-Ankara-İzmir ne kadar? Araç sahipleri neredeyse her gün benzin fiyatlarını araştırıyor. Türkiye enerji ürünlerinin neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyor. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Benzin fiyatları da son zamanlarda araç sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Benzin litre satış fiyatı illere ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 7 Ocak benzin fiyatları listesi...

7 Ocak benzin fiyatı | Benzin ne kadar? Benzin litre satış fiyatı İstanbul-Ankara-İzmir ne kadar? Araç sahipleri neredeyse her gün benzin fiyatlarını araştırıyor. Türkiye enerji ürünlerinin neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyor. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Benzin fiyatları da son zamanlarda araç sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Benzin litre satış fiyatı illere ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 7 Ocak benzin fiyatları listesi...

Benzin fiyatı araç sahipleri tarafından neredeyse her gün sorgulanıyor. Güncel benzin fiyatları internette de oldukça sık araştırılıyor. Pek çok akaryakıt firmasında benzin fiyatlarını neredeyse aynı.

İşte 7 Ocak benzin litre satış fiyatı

İstanbul / Avrupa 12,92 TL

İstanbul / Anadolu 12,94 TL

İzmir 13,01 TL

Ankara 13,00 TL

İşte İl il 7 Ocak benzin pompa satış fiyatları

Adana

13,07

Adıyaman

13,10

Afyonkarahisar

13,08

Ağrı

13,17

Amasya

13,09

Antalya

13,13

Artvin

13,11

Aydın

13,06

Balıkesir

13,08

Bilecik

12,96

Bingöl

13,23

Bitlis

13,24

Bolu

12,96

Burdur

13,14

Bursa

12,96

Çanakkale

13,09

Çankırı

13,01

Çorum

13,09

Denizli

13,06

Diyarbakır

13,21

Edirne

12,99

Elazığ

13,11

Erzincan

13,12

Erzurum

13,14

Eskişehir

12,97

Gaziantep

13,08

Giresun

13,10

Gümüşhane

13,09

Hakkari

13,28

Hatay

13,04

Isparta

13,15

Mersin

13,06

Kars

13,15

Kastamonu

13,08

Kayseri

13,10

Kırklareli

12,94

Kırşehir

12,99

Kocaeli

12,93

Konya

13,11

Kütahya

13,07

Malatya

13,11

Manisa

13,05

Kahramanmaraş

13,08

Mardin

13,22

Muğla

13,07

Muş

13,24

Nevşehir

13,10

Niğde

13,07

Ordu

13,07

Rize

13,09

Sakarya

12,94

Samsun

13,05

Siirt

13,24

Sinop

13,08

Sivas

13,06

Tekirdağ

12,92

Tokat

13,08

Trabzon

13,10

Tunceli

13,13

Şanlıurfa

13,10

Uşak

13,06

Van

13,27

Yozgat

13,02

Zonguldak

12,96

Aksaray

13,09

Bayburt

13,12

Karaman

13,08

Kırıkkale

12,98

Batman

13,21

Şırnak

13,24

Bartın

12,98

Ardahan

13,13

Iğdır

13,15

Yalova

12,94

Karabük

12,97

Kilis

13,07

Osmaniye

13,05

Düzce

12,95

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:

Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;

Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;

Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;

Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;

Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;

Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.

Benzinin motorlarda hava ile olan hassas karışımı, iklim ve mevsime göre düzenlenir. Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör, oktan sayısıdır. Oktan sayısı benzinin yanma esnasında vurmaya karşı direnç kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Şayet oktan sayısı çok küçük ise motor vurur ve zarara uğrar. Oktan sayısı çok yüksek ise fazla kaliteli olması istenmediğinden gereksiz yere para ödenmiş olur. Otomobil motorları çeşitli oktanlara ihtiyaç olduğundan piyasaya çok sayıda oktan sayıları farklı olan benzin sürülmektedir. Çeşitli türlerdeki benzinlerin verdikleri enerjiler arasında küçük farklar vardır. Şayet otomobil süpap vurmadan çalışıyorsa, farklı benzinlerle aldığı mesafeler aynıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.