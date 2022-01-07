7 Ocak benzin fiyatı | Benzin ne kadar? Benzin litre satış fiyatı İstanbul-Ankara-İzmir ne kadar?
7 Ocak benzin fiyatı | Benzin ne kadar? Benzin litre satış fiyatı İstanbul-Ankara-İzmir ne kadar? Araç sahipleri neredeyse her gün benzin fiyatlarını araştırıyor. Türkiye enerji ürünlerinin neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyor. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Benzin fiyatları da son zamanlarda araç sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Benzin litre satış fiyatı illere ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 7 Ocak benzin fiyatları listesi...
2022-01-07 15:42:24
7 Ocak benzin fiyatı | Benzin ne kadar? Benzin litre satış fiyatı İstanbul-Ankara-İzmir ne kadar? Araç sahipleri neredeyse her gün benzin fiyatlarını araştırıyor. Türkiye enerji ürünlerinin neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyor. Dolayısıyla döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Benzin fiyatları da son zamanlarda araç sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Benzin litre satış fiyatı illere ve ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 7 Ocak benzin fiyatları listesi...
Benzin fiyatı araç sahipleri tarafından neredeyse her gün sorgulanıyor. Güncel benzin fiyatları internette de oldukça sık araştırılıyor. Pek çok akaryakıt firmasında benzin fiyatlarını neredeyse aynı.
İşte 7 Ocak benzin litre satış fiyatı
İstanbul / Avrupa 12,92 TL
İstanbul / Anadolu 12,94 TL
İzmir 13,01 TL
Ankara 13,00 TL
İşte İl il 7 Ocak benzin pompa satış fiyatları
Adana
13,07
Adıyaman
13,10
Afyonkarahisar
13,08
Ağrı
13,17
Amasya
13,09
Antalya
13,13
Artvin
13,11
Aydın
13,06
Balıkesir
13,08
Bilecik
12,96
Bingöl
13,23
Bitlis
13,24
Bolu
12,96
Burdur
13,14
Bursa
12,96
Çanakkale
13,09
Çankırı
13,01
Çorum
13,09
Denizli
13,06
Diyarbakır
13,21
Edirne
12,99
Elazığ
13,11
Erzincan
13,12
Erzurum
13,14
Eskişehir
12,97
Gaziantep
13,08
Giresun
13,10
Gümüşhane
13,09
Hakkari
13,28
Hatay
13,04
Isparta
13,15
Mersin
13,06
Kars
13,15
Kastamonu
13,08
Kayseri
13,10
Kırklareli
12,94
Kırşehir
12,99
Kocaeli
12,93
Konya
13,11
Kütahya
13,07
Malatya
13,11
Manisa
13,05
Kahramanmaraş
13,08
Mardin
13,22
Muğla
13,07
Muş
13,24
Nevşehir
13,10
Niğde
13,07
Ordu
13,07
Rize
13,09
Sakarya
12,94
Samsun
13,05
Siirt
13,24
Sinop
13,08
Sivas
13,06
Tekirdağ
12,92
Tokat
13,08
Trabzon
13,10
Tunceli
13,13
Şanlıurfa
13,10
Uşak
13,06
Van
13,27
Yozgat
13,02
Zonguldak
12,96
Aksaray
13,09
Bayburt
13,12
Karaman
13,08
Kırıkkale
12,98
Batman
13,21
Şırnak
13,24
Bartın
12,98
Ardahan
13,13
Iğdır
13,15
Yalova
12,94
Karabük
12,97
Kilis
13,07
Osmaniye
13,05
Düzce
12,95
Benzin nedir?
Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.
Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.
Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.
Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.
Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:
Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;
Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;
Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;
Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;
Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;
Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.
Benzinin motorlarda hava ile olan hassas karışımı, iklim ve mevsime göre düzenlenir. Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör, oktan sayısıdır. Oktan sayısı benzinin yanma esnasında vurmaya karşı direnç kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Şayet oktan sayısı çok küçük ise motor vurur ve zarara uğrar. Oktan sayısı çok yüksek ise fazla kaliteli olması istenmediğinden gereksiz yere para ödenmiş olur. Otomobil motorları çeşitli oktanlara ihtiyaç olduğundan piyasaya çok sayıda oktan sayıları farklı olan benzin sürülmektedir. Çeşitli türlerdeki benzinlerin verdikleri enerjiler arasında küçük farklar vardır. Şayet otomobil süpap vurmadan çalışıyorsa, farklı benzinlerle aldığı mesafeler aynıdır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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