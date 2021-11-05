7 Kasım Pazar İstanbul hava durumu | İstanbul'da Pazar günü hava nasıl olacak? Kış mevsimine yavaş yavaş girerek İstanbul'da kendini gösteren güneş İstanbulluları sokağa döktü. Güneşin tadını doyasıya çıkarmak isteyenler sahillere ve parklara koştu. Hafta sonu için plan yapmak isteyen İstanbullular 7 Kasım pazar günü İstanbul'da havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki Pazar günü İstanbul'da hava sıcak olacak mı? 7 Kasım Pazar günü İstanbul güneşli mi olacak?

7 Kasım Pazar İstanbul hava durumu | İstanbul'da Pazar günü hava nasıl olacak? Kış mevsimine yavaş yavaş girerek İstanbul'da kendini gösteren güneş İstanbulluları sokağa döktü. Güneşin tadını doyasıya çıkarmak isteyenler sahillere ve parklara koştu. Hafta sonu için plan yapmak isteyen İstanbullular 7 Kasım pazar günü İstanbul'da havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki Pazar günü İstanbul'da hava sıcak olacak mı? 7 Kasım Pazar günü İstanbul güneşli mi olacak?

16 milyon kişinin yaşadığı mega kent İstanbul son bahar aylarının sonlarında güneşin kendini göstermesiyle ısındı. Hafta sonu için pilan yapmak isteyenler 7 Kasım Pazar günü İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte 7 Kasım Pazar günü İstanbul gneşli mi sorusunun yanıtı...

7 Kasım Pazar İstanbul'da hava nasıl olacak?

7 Kasım Pazar günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. İstanbul'da 7 Kasım'da yağmur gürünmüyor ancak güneş parlaklığını yavaş yavaş kaybediyor. Yer yer parçalı bulutların da gök yüzünde yerini alacağı İstnbul'da 7 Kasım Pazar günü hava sıcaklığı en yüksek 19-20 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık ise 13-14 derece civarında olacak. 7 Kasım Pazar günü biraz kalın giyinerek park ve mesire alanlarına vakit geçirilebilir. İşte 7 Kasım Pazar İstanbul detaylı hava durumu tahmini....

İstanbul'da yarın hava güneşli mi?

İstanbul'da yarın (7 Kasım Pazar) hava açık ve güneşli olacak. Güneş Cumartesi günü İstanbul'u ısıtacak ardından Pazar günü yavaş yavaş bulutların arkasına saklanmaya başlayacak.

İstanbul'da güneşli hava ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul'u ısıtan güneş hafta başından sonra yerini yağışlı havaya bırakacak. Salı gününden itibaren İstanbul'da yer yer yağış görülecek.

Hava durumu nedir?

Hava durumu ya da kısaca hava, yaşam ve insan aktiviteleri üzerindeki etkisini de göz önüne almak koşuluyla atmosferin belirli bir anda, belirli bir bölgedeki hali. Bazen çoğul olarak havalar şeklinde kullanılır. Hava durumu kavramı ile genellikle uzun dönemde gerçekleşen yani iklimsel değişimler değil, atmosferdeki kısa dönemde gerçekleşen değişimler kastedilir. Gökyüzünün görüş, bulutluluk, nem, yağış, sıcaklık ve rüzgâr durumu gibi çeşitli özelliklerini ifade eder.

Belirli bir bölgedeki mevcut hava durumu hava raporu, gelecekte beklenen durumlar ise hava tahmini şeklinde, ilgili meteoroloji otoriteleri tarafından yayımlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.