7 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Haziran Salı günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 reyting sonuçları
7 Haziran 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam yayınlanan Destan, Üç Kız Kardeş, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür Show, Meraklı Köfteci, Deprem, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte, 7 Haziran 2022 Salı Destan, Üç Kız Kardeş, Senden Daha Güzel reyting sonuçları...
2022-06-08 10:30:35
7 Haziran 2022 reyting sonuçları araştırılıyor. 7 Haziran Salı günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar gösterildi. Dün akşam ekrana gelen Destan, Üç Kız Kardeş, Senden Daha Güzel, Güldür Güldür Show, Meraklı Köfteci, Deprem, Survivor All Star yapımları kendi aralarında yarıştı. Diziseverler hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. İşte, 7 Haziran 2022 Salı Destan, Üç Kız Kardeş, Senden Daha Güzel reyting sonuçları...
Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Litvanya Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması aldı.
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